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Dünya Bankası, TOBB ETÜ'nün Ortak Eğitim Modelini Takdir Etti

Dünya Bankası, TOBB ETÜ'nün eğitim modelini örnek göstererek orta gelir tuzağından çıkmak isteyen ülkelere ilham veriyor.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 14:22
Dünya Bankası, TOBB ETÜ'nün Ortak Eğitim Modelini Takdir Etti

Dünya Bankası'ndan Övgü Dolu Sözler

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Dünya Bankası'nın TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde uygulanan ortak eğitim modelini örnek aldığını duyurdu.

Ortak Eğitim Modelinin Önemi

Hisarcıklıoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dünya Bankası, orta gelir tuzağından çıkmak isteyen ülkelere TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitemizde uygulanan Türkiye'nin ilk ve tek ortak eğitim modelini örnek olarak gösterdi" ifadelerine yer verdi.

Gurur Verici Bir Başarı

Hisarcıklıoğlu, "Dünya Bankası'nın 2024 yılı Dünya Kalkınma Raporu'nda TOBB ETÜ'nün yenilikçilik ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlama konusunda dünyaya örnek olarak gösterilmesi gurur verici. 21 yıl önce kurduğumuz hayale ortak olan, üniversitemizi küresel başarı örneği haline getiren tüm akademisyenlerimizi, öğrencilerimizi ve çalışanlarımızı yürekten kutluyorum" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Bu başarı, Türkiye’nin eğitim alanında uluslararası standartları yakalamak için atmış olduğu önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

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