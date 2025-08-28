Dünya Basını: Türkiye'nin 'Çelik Kubbe' Hava Savunma Sistemi Manşetlerde

Uluslararası medyada 'Çelik Kubbe' geniş yankı uyandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'ndeki 'Gelecek 50 Yıla Atılan Temeller', Çelik Kubbe Teslimatları, Tesis Açılışları ve Oğulbey Teknoloji Üssü Temel Atma Töreni'nde tanıttığı yerli entegre hava savunma sistemi, dünya basınında manşetlere taşındı.

Haberlere göre Erdoğan'ın açıklamaları, sistemin teslimatı ve ASELSAN'ın yeni yatırımları küresel medya tarafından savunma sanayinde bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.

ABD basını: Türkiye'nin savunma hamlesi vurgulandı

Associated Press (AP), Erdoğan'ın ASELSAN tesislerindeki konuşmasını aktarırken, sisteme ilişkin Erdoğan'ın dostlara güven, düşmana korku verecek 47 araç ifadesine yer verdi. AP haberi ayrıca 1974'ten sonra Türkiye'nin savunma sanayisine yaptığı yatırımlara dikkat çekti.

Bloomberg ise yatırım boyutunu öne çıkardı ve ASELSAN'ın savunma projelerindeki rolünü vurguladı; Erdoğan'ın sözleri arasındaki "Bu, Cumhuriyet tarihimizin tek seferde yapılan en büyük savunma sanayi yatırımıdır." ifadesi haberde aktarıldı.

Al-Monitor ve UPI gibi yayınlar, sistemin ilk partisinin 460 milyon dolar tutarında olduğunu ve Türkiye'nin gelişmiş savunma sistemleri tasarlama kapasitesini gösterdiğini yazdı.

Avrupa basını: 'Dönüm noktası' vurgusu

Reuters, Erdoğan'ın ASELSAN'ın yapacağı 1,5 milyar dolar değerindeki teknoloji üssü yatırımını ve üretim kapasitesinin iki katından fazla artacağını duyurduğunu aktardı. Reuters haberi, üssün 2026 ortalarında ilk etapta devreye girmesinin beklendiğini belirtti.

The Independent ve Der Spiegel ise Erdoğan'ın 'Çelik Kubbe'yi ülkenin savunma ihtiyaçları için bir 'dönüm noktası' olarak tanımlamasını öne çıkardı; Der Spiegel haberi ayrıca sistemin yaklaşık yarım milyar dolar değerinde 47 araçtan oluşacağını hatırlattı.

Orta Doğu basını: Küresel oyuncu hedefi öne çıktı

Al Jazeera, 'Çelik Kubbe'nin milli imkanlarla geliştirilmesinin Türk savunma sanayisi için tarihi bir adım olduğunu' yazdı ve sistemin dost ülkelerle paylaşılma olasılığına işaret etti.

Al Araby al-Jadeed, Al Khaleej, El-Ahbar ve En-Nahar gibi bölge yayınları, sistemin ilk aşamasının maliyetinin 460 milyon dolar, araç sayısının 47 olduğunu ve ASELSAN'ın yeni tesisleriyle projenin stratejik boyutunun güçlendiğini vurguladı.

İsrail basını: Dışa bağımlılığın azalması öne çıktı

Yediot Ahranot ve i24 News, 'Çelik Kubbe'yi İsrail'deki Demir Kubbe ile kıyaslayarak Türkiye'nin savunma sanayisindeki dışa bağımlılığı azaltma hamlesini yazdı. Haberlerde, Türkiye'nin insansız hava araçları üretimindeki ilerlemesi ve yerli savunma üretimine ağırlık vermesi vurgulandı.

Asya ve diğer medyalar: Yeni tesis ve yatırım haberi

Xinhua ve Nikkei, Oğulbey Teknoloji Üssü temel atma töreni ve yeni üretim tesisinin açılışını ön plana aldı. Haberlerde, Erdoğan'ın 'Kendi radar ve hava savunma sistemlerini geliştiremeyen bir ülke geleceğe güvenle bakamaz.' sözleri aktarıldı.

Bazı Asya yayınları, Erdoğan'ın 'gelecek 50 yılda Türkiye'nin teknolojisiyle dünyaya öncülük edeceği' yönündeki değerlendirmelerini de aktardı.

Balkan basını ve diğer bölgesel yayınlar

Balkan ülkelerinin basını da gelişmeyi yakından takip etti; haberlerde ASELSAN'ın rolü, yeni tesislerin istihdam ve üretim kapasitesine etkisi ile Türkiye'nin bölgesel ve küresel savunma hedefleri ele alındı.

Özetle, uluslararası medya Türkiye'nin yerli 'Çelik Kubbe' entegre hava savunma sistemini hem teknik özellikleri hem de stratejik yansımaları açısından haberleştirdi; yatırımların büyüklüğü, ASELSAN'ın önemi ve Türkiye'nin savunma sanayinde artan bağımsızlığı ortak vurgular arasında yer aldı.