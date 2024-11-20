Dünya Çocuk Hakları Günü'nde 270 Filistinli Çocuk Hala Tutuklu

Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Filistinli Çocukların Durumu

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle yapılan açıklamalara göre, İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan 270 Filistinli çocuk ağır işkence ve tacizlere maruz kalıyor. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, tutulma koşulları hakkında detaylı bilgi verdi.

İşkence ve Taciz İddiaları

Açıklamada, "İşgalciler, çoğu Ofer ve Megiddo hapishanelerinde olmak üzere en az 270 Filistinli çocuğu tutuklamaya devam ediyor" ifadesi yer aldı. Yapılan vurguda, Gazze Şeridi'nde yaşanan olaylar dolayısıyla daha fazla çocuğun durumunun göz önünde bulundurulmadığı belirtildi. Ayrıca, İsrail’in Gazze'deki Filistinlilere karşı işlediği zorla kaybettirme suçlarına dikkat çekildi.

Hapishanede Korkunç Koşullar

Heyetlerin, hapisteki Filistinli çocuklara yaptığı ziyaretlerde, çocukların maruz kaldığı şiddet ve işkence düzeyi hakkında çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Açıklamada, hapishane yönetiminin çocuk mahkumlara karşı sistematik suçlar işlediği ifade edildi.

Knesset'ten Tartışmalı Yasalar

İsrail Meclisi (Knesset), 7 Kasım'da 14 yaşından küçük Filistinli çocuklara hapis cezası verilmesine olanak tanıyan bir yasa kabul etti. Bu yasa ile 14 yaşın altındaki çocuklar, cinayet ve terör eylemlerinde bulunması durumunda kapalı bir tesiste tutulabilecektir.

BM'den Uyarılar

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, sosyal medyadan yapılan açıklamalarda, işgal altındaki Batı Şeria’da çocukların büyük bir korku ve endişe içinde yaşadığına vurgu yaptı. 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçlerinin saldırıları sonucunda 170'ten fazla çocuğun hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

İsrail’in 7 Ekim’de başlattığı Gazze operasyonlarında, yaklaşık 17.492'si çocuk, 11.979'u kadın olmak üzere toplam 43.985 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'de 35 binden fazla çocuk, ebeveynini veya bir şekilde aile üyelerinden birini kaybetmiş durumda.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.