Dünya Genelinde 4,4 Milyon Kişi Güvenilir İçme Suyuna Erişemiyor

Dünya Genelinde Su Sorunu

Düşük ve orta gelirli 135 ülkede, yaklaşık 4,4 milyon kişi güvenilir içme suyuna sahip olamadığı belirlendi. Bu konu üzerine yapılan kapsamlı bir çalışma, Science dergisinde yayımlandı.

Veri Analizleri ve Çözüm Önerileri

Güvenilir su kaynaklarına erişim, kara, hava ve uydu verileri, anketler ile coğrafi modelleme yöntemleri kullanılarak değerlendirildi. Araştırma, 2020'de bu sorunun 2 milyondan fazla insanı etkilediğini, 2024 itibarıyla ise bu sayının iki katına çıktığını tespit etti.

Politika ve Uygulama Eksiklikleri

Çalışmada, mevcut küresel politikaların, su altyapısını inşa etmeye yöneldiği belirtilse de, su hizmetinin yalnızca erişimden ibaret olmadığına dikkat çekildi. Birleşmiş Milletler’in (BM) Su ve Sanitasyon Hakkı Bildirgesi, su hizmetlerinin ayrımcılık yapılmadan sağlanması gerektiğini vurguluyor. Ancak, Afrika ve Asya’nın bazı kırsal bölgelerinde bu hedefe ulaşmanın zorlukları göz önünde bulundurulmalıdır.

İklim Değişikliği ve Su Erişimi

Araştırmada, yüksek sıcaklıklar ve mevsimsel yağış değişimlerinin, güvenilir içme suyuna ulaşmayı olumsuz etkilediği kaydedildi. Ayrıca, yerel su kaynaklarının kirlenmesi veya aşırı kullanılması, suyun şehir merkezlerine taşınma maliyetlerini arttırmaktadır.

Yatırımların Önemi

Su hizmetleri alanındaki yatırımlarda maliyetler ve eşitsizlikler göz önünde bulundurulmalıdır. BM Genel Kurulu, 28 Temmuz 2010’da Bolivya’nın öncülüğünde Su ve Sanitasyon Hakkını kabul ederek temiz ve güvenilir içme suyuna erişimi bir insan hakkı olarak tanımıştır.