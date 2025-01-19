Dünya Gıda Programı Tırları Gazze'ye Girdi: İlk Yardım Konvoyu Yolda

Ateşkes sonrası Dünya Gıda Programı, Gazze'ye insani yardım taşıyan tırlarını göndermeye başladı.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 17:25
Dünya Gıda Programı Tırları Gazze'ye Girdi: İlk Yardım Konvoyu Yolda

Dünya Gıda Programı insani yardım tırları Gazze'ye girmeye başladı

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'nın (WFP) insani yardım taşıyan tırlarının ilk bölümü, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle Mısır'dan Gazze Şeridi'ne giriş yapmaya başladı.

BM'nin merkezi Roma'da bulunan WFP, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Gazze'de ateşkesin başlamasıyla birlikte insani yardım konvoylarının da Mısır'dan Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na hareket ettiğini duyurdu.

Yapılan paylaşımda, "WFP tırları, Zikim ve Kerem Ebu Salim sınır kapıları üzerinden Gazze'ye girmeye başladı. İlk tırlar, çaresiz, ihtiyaç sahibi insanlar için hayat kurtarıcı buğday unu ve hazır gıda paketleri taşıyor. WFP, Mısır, Ürdün ve İsrail'deki sınır kapılarından geçen insani koridorlardan günlük olarak gıda teslim etmeyi amaçlıyor. Bu ateşkes, insani müdahale için kritik önem taşıyor. Güvenlik ve erişim sağlanmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, WFP'nin paylaşımında, Gazze'ye erişimde tüm sınır kapılarının açık kalması ve verimli, güvenilir bir şekilde çalışması gerektiğinin altı çizildi.

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