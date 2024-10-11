Dünya Kız Çocukları Günü BM'de Kutlandı

Dünya Kız Çocukları Günü Etkinliği

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Kanada ve Peru'nun öncülüğünde ilan edilen 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutlamak için özel bir etkinlik düzenledi.

Etkinliğin Teması

Bu yıl, Kızların Geleceğe Yönelik Vizyonu temasıyla gerçekleştirilen etkinlik, BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) bünyesinde düzenlendi. Kız çocukları tarafından sergilenen dans gösterisi ile başlayan etkinlikte, dünya genelinden katılan yüzlerce kız çocuğu, BM yetkilileri ve üye ülke temsilcileriyle etkileşimde bulundu.

BM Genel Sekreter Yardımcısından Mesaj

Etkinliğe gönderdiği video mesajında, BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina Mohammed, kadın ve kız çocuklarının değişimi başlatma gücüne sahip olduğuna dikkat çekti. Mohammed, "Kız çocukları ve onların vizyonları olmadan bir gelecek mümkün değil," diyerek sorunların hala mevcut olduğunu da vurguladı.

Türkiye'nin Taahhütleri

Etkinliğe katılan Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Türkiye'nin bu etkinliğin eş sponsoru olmaktan gurur duyduğunu ifade etti. Yıldız, "Geleceğimiz size bağlı" diyerek, kız çocuklarına yapılan yatırımın sadece sosyal adalet açısından değil, sürdürülebilir kalkınma için de kritik olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin kız çocuklarının eğitimi için önemli adımlar attığını ve her birinin potansiyelini gerçekleştirebilmesi için fırsatlar yaratma amacında olduğunu vurguladı.

Birlikte Geleceği İnşa Etmek

Yıldız, "Birlikte, her bir kız çocuğunun değer gördüğü ve parlamasına imkan verildiği bir gelecek inşa edebiliriz" şeklinde mesaj vererek, değişim için çabaların süreceğini belirtti ve katılan kız çocuklarına, "Cesur olmaya devam edin" diyerek desteklerinin süreceğini ifade etti.

BM Genel Kurulu, bu girişimlerin sonucu olarak, "Dünya Kız Çocukları Günü"nü 11 Ekim olarak ilan etmiştir.