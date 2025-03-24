Dünya Meteoroloji Günü'nde Erken Uyarı Sistemlerine Dikkat Çekildi

23 Mart Dünya Meteoroloji Günü Etkinliği Gerçekleştirildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü kapsamında "Erken Uyarı Açığını Birlikte Kapatalım" temalı bir etkinlik düzenledi.

Etkinlik, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nde fiziki katılımla birlikte çevrimiçi olarak gerçekleştirildi ve farklı şehirlerden uzmanlar ile temsilcilerin katılmasına olanak sağladı.

Uzmanların Deneyim Paylaşımları

Çeşitli televizyon kanallarından editörler, etkinliğe çevrimiçi bağlanarak afet haberciliği ile meteorolojik verilerin medya ile paylaşımındaki deneyimlerini aktardı.

Önemli İsimler Katıldı

Programa, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, Prof. Dr. Meral Demirtaş (Samsun Üniversitesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı) ve Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu (İstanbul Teknik Üniversitesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı) katıldı.

Türkiye'nin Meteoroloji Alanındaki Rolü

Coşkun, Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadelede ve erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesinde öncü bir rol üstlendiğini belirtti. Erken uyarı sistemlerinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Coşkun, "Dünya standartlarında çalışmalar yürütüyor, ülkemizi meteoroloji alanında küresel bir lider haline getiriyoruz. Türkiye, meteoroloji alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor." dedi.

Ayrıca, son 75 yılda hava ve iklim kaynaklı afetlerden doğan kayıpların azaltıldığını ve birçok insanın hayatının kurtarıldığını ifade eden Coşkun, "En ileri teknoloji gözlem sistemleri ve yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri sayesinde tahminlerdeki doğruluk oranımızı artırıyoruz." diye ekledi.

Uluslararası İşbirlikleri ve Eğitimler

Türk Devletleri ile meteoroloji alanında güçlü işbirlikleri geliştirdiklerini dile getiren Coşkun, Türk Dünyası Meteoroloji Birliği çalışmaları ile kardeş ülkelerin meteorolojik altyapılarını güçlendirdiklerini kaydetti. Ayrıca, diğer ülkelerin sistemlerini geliştirmeleri için eğitimler vererek destek olduklarını belirtti.

Etkinlikte AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen de uyarıların hızla iletilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğine dikkat çekti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü kapsamında "Erken Uyarı Açığını Birlikte Kapatalım" temalı etkinlik düzenlendi. Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, programda konuşma yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü kapsamında "Erken Uyarı Açığını Birlikte Kapatalım" temalı etkinlik düzenlendi. Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, programda konuşma yaptı.