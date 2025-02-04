Dünya Radyo Günü'nde 'Radyonun Yıldızları' Ödülleri Sahiplerini Buluyor

Radyonun Yıldızları Ödülleri 10 Şubat'ta Sahiplerini Buluyor

13 Şubat Dünya Radyo Günü’ne özel olarak gerçekleştirilen "Radyonun Yıldızları" ödül töreninde önemli isimler ödüllendirilecek. Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen bu yılki etkinlikte, müzisyen, söz yazarı ve bestekar Özdemir Erdoğan ile TRT Türk halk müziği sanatçısı Aysun Gültekin onur ödülüne layık görülecek.

34 Bin Dinleyici Oy Kullandı

Esenler Belediyesi yapılan açıklamaya göre, 21 farklı kategoride geçen yılın en başarılı radyo programcıları, radyo istasyonları ve ses sanatçıları ödüllendirilecek. 34 bin dinleyici oylamaya katılarak seçimini yaptı. Bu yıl "Radyo Vefadır" teması ile dördüncüsü gerçekleştirilecek ödül töreni 10 Şubat’ta gerçekleştirilecek.

Başkan Göksu'dan Radyo Vurgusu

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, oylamada yer alan dinleyicilere teşekkür ederken, radyonun önemli bir iletişim aracı olduğunu ifade etti. Göksu, "Radyo, hem ülkemizdeki hem de dünyadaki gelişmeleri bizlere aktaran bir araçtır. İnsanların sevincine, üzüntüsüne, özlemine ortak oluyor. Radyolar, gerçekten bizim sesimizdir" dedi.

Radyoya Destek Projeleri

Ayrıca, Esenler Belediyesi’nin radyoculuk etkinliğinin devam etmesine katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü projelere de değinen Göksu, "Radyo Esenler" ve radyo akademileri ile geleceğin radyocularını yetiştirdiklerini belirtti. Tüm radyoya gönül verenleri ödül törenine davet etti ve ödüle layık görülen radyocuları tebrik etti.