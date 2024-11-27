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Dünya Sağlık Örgütü'nden Lübnan'daki Ateşkes Anlaşmasına Destek

DSÖ, Lübnan'daki ateşkesin uygulanmasını memnuniyetle karşılayarak acil eylem çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 02:02
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 02:02
Dünya Sağlık Örgütü'nden Lübnan'daki Ateşkes Anlaşmasına Destek

Dünya Sağlık Örgütü'nden Lübnan'a Ateşkes Desteği

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasına dair olumlu yorumlarda bulundu.

Ghebreyesus, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, DSÖ'nün son dönemde artan çatışmaların sağlık sistemi üzerindeki yıkıcı etkilerinden endişe duyduğunu belirterek, "Lübnan'daki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bunun derhal uygulanmasını ve Lübnan'da kalıcı bir barışa dönüşmesini bekliyoruz. Ayrıca, bu ateşkesin Gazze ve bölge genelinde barış sağlamak için acil eylem tetiklemesini umuyoruz," ifadelerini kullandı.

DSÖ Genel Direktörü, Gazze'deki sivillerin yaşadığı zorluklara da dikkat çekerek, "Gazze'deki siviller çok acı çekiyor. Hayat kurtaran bir ateşkes, geniş çaplı insani yardımlar ve barışa ihtiyaçları var. En iyi ilaç barıştır," değerlendirmesinde bulundu.

Bunun yanı sıra, ABD Başkanı Joe Biden da Lübnan ile İsrail arasında bir ateşkes anlaşmasına varıldığını ve ateşkesin yerel saatle 04.00'te yürürlüğe gireceğini kamuoyuna duyurmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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