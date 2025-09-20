Dünya Temizlik Günü: Iğdır ve Kars'ta Gençlerden Orman ve Yol Temizliği

Dünya Temizlik Günü'nde gençlerden çevre seferberliği

Dünya Temizlik Günü kapsamında Iğdır ve Kars'ta bir araya gelen gençler, çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla orman ve kara yolu kenarındaki çöpleri topladı ve geri dönüşüme kazandırdı.

Iğdır

Iğdır'da Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı gençlik merkezindeki gençler ile Yeşilay gönüllüleri, Iğdır-Kars kara yolu kenarındaki çöpleri toplayarak çuvallara doldurdu. Toplanan atıklar, türlerine göre ayrılarak değerlendirildi.

Gençler, özellikle cam şişeleri boyayıp üzerine resim çizerek farklı etkinliklerde kullanmak üzere hazırladı. Iğdır Gençlik ve Spor Müdürü Recai Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada faaliyetin amacını anlattı ve şunları ifade etti: 'Önce çöplerimizi topladık, sonra bunları ayrıştırdık. Ayrışan çöplerden de dönüşme imkanı olanları yine doğaya, çevreye kazandırmak amaçlı gençlerimizle beraber farkındalık faaliyeti oluşturduk.'

Şahin, etkinliğin toplumsal farkındalık yaratmayı, çevrenin temiz tutulmasına katkı sağlamayı ve geri dönüşüme dikkat çekmeyi hedeflediğini belirtti: 'Gençlerimiz bu farkındalığı kazansınlar, sevdiklerine, çevrelerine bunu yaysınlar diye tasarladık.'

Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi gönüllüleri Acısu ormanlık alanını temizledi. Katılımcılar alanı temizleyip çevre bilincine dikkat çekti.

Kars Gençlik Hizmetleri Müdürü Fahrettin Yaşar Turan, Sarıkamış'ta buluştuklarını belirterek, 'Gençlik merkezlerindeki gönüllü gençlerimizle çevre bilinci oluşturmak, Sarıkamış'ın eşsiz doğasında temizlik yaparak farkındalık oluşturmaya çalıştık.' dedi.

Etkinliğe Sarıkamış Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bülent Yıldırım da katıldı.

Gençlerin ve gönüllülerin bir araya gelerek gerçekleştirdiği bu çalışma, yerel çevre temizliği ve geri dönüşüm bilincinin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor.