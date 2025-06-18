Dünyaca Ünlü Lüks Yat 'Lady Moura' Marmaris Limanı'na Geldi

Lady Moura Marmaris'e Demir Attı

Meksikalı iş insanı Ricardo Salinas Pliego'ya ait olduğu belirtilen lüks yat 'Lady Moura', Muğla'nın Marmaris ilçesindeki limana ulaştı. Dünyanın en pahalı yatlarından biri olarak sınıflandırılan Bahamalar bayraklı bu muhteşem yat, öğle saatlerinde Marmaris Cruise Port büyük iskelesine yanaştırıldı.

Cezayir'den Geliş

Cezayir'den gelen lüks yatın, liman giriş işlemleri için burada bulunduğu öğrenildi. Pliego'nun yatta olup olmadığı ile ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

Ünlü Misafirler ve Özel Özellikleri

Daha önce eski ABD Başkanı George H. W. Bush ve eşi Barbara Bush dahil olmak üzere birçok tanınmış ismi ağırladığı kaydedilen 'Lady Moura', helikopteri, 80 kişilik mürettebatı, hastanesi ve güvertesindeki kumsal sahili ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Diğer Lüks Yatlar

Öte yandan, Rus iş insanı Roman Abramoviç'in 164 metre uzunluğunda, 22 metre genişliğindeki 6 katlı ultra lüks yatı 'Eclipse' de Albatros Marina'da demirli kalmaya devam ediyor. Ayrıca, Suudi Prens El-Velid bin Telal bin Abdülaziz el Suud'a ait olduğu belirtilen 86 metre uzunluğundaki 'Kingdom 5 KR' isimli mega yat ise Hisarönü Körfezi'nde demirli bulunuyor.

Meksikalı iş insanı Ricardo Salinas Pliego'ya ait olduğu belirtilen "Lady Moura" adlı lüks yat, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki limana geldi. Dünyanın en pahalı yatlarından biri olarak nitelendirilen Bahamalar bayraklı "Lady Moura", öğle saatlerinde Marmaris Cruise Port büyük iskelesine yanaştırıldı.

Meksikalı iş insanı Ricardo Salinas Pliego'ya ait olduğu belirtilen "Lady Moura" adlı lüks yat, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki limana geldi. Dünyanın en pahalı yatlarından biri olarak nitelendirilen Bahamalar bayraklı "Lady Moura", öğle saatlerinde Marmaris Cruise Port büyük iskelesine yanaştırıldı.