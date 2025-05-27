Dünyadan 200 Seyahat Acentesi Temsilcisi Afyonkarahisar'ı Keşfetti

Dünyanın Dört Bir Yanından Seyahat Acenteleri Afyonkarahisar'da

Dünyanın 100 farklı ülkesinden 200 seyahat acentesi temsilcisi,;

Afyonkarahisar'ın tarihi ve kültürel mekanlarını gezmek üzere bir araya geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde ve Türk Hava Yolları'nın (THY) desteğiyle düzenlenen tanıtım gezisi, Zafer Havalimanı'nda yapılan karşılama ile başladı.

Tarihi Zenginlikler Tanıtıldı

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İhsaniye Kaymakamlığı tarafından düzenlenen bu etkinlikte, seyahat acentesi temsilcilerine başta Döğer beldesindeki Emre Gölü olmak üzere, tarihi Frig Vadisi'nde bulunan Memeç Kayalıkları, Antik Kral Yolu, Aslantaş, Yılantaş ve Ayazini köyündeki kaya mezarları, mağaralar, şapeller ile Meryem Ana Kilisesi tanıtıldı.

İhsaniye Kaymakamı Şunları Belirtti

İhsaniye Kaymakamı İsmail Bildirici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "100 ülkeden 200 seyahat acentesi temsilcisine tarihi Frig Vadisi'ni gezdirdik. Frigya turizmi açısından bu gezinin geri dönüşleri olacağına inanıyoruz." dedi. Ayrıca, bu organizasyonun önemine vurgu yaparak, "İyi bir izlenim bıraktık ve inşallah bu başarıyı artırarak yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, Afyonkarahisar Valiliği'ne ve THY'ye teşekkür etti.

Turizmde Yeni Bir Dönem

İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Altın, seyahat acentesi temsilcilerini ağırlamaktan duydukları gururu dile getirdi. Afyonkarahisar'ın mevcut altyapısı, otelleri ve yatak kapasitesi ile gelecekte yapılacak turlar açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunun altını çizdi.

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Gümüşhan ise, dünyanın dört bir yanından gelen temsilcilerden yüksek beklentiler içinde olduklarını belirtti.

Acenteler, kent merkezinde şehir turu yaparak Mevlevihane, Ulu Cami ve Afyonkarahisar Müzesi gibi önemli yerleri de ziyaret ettiler.

Dünyanın 100 farklı ülkesinden 200 seyahat acentesi temsilcisi, Afyonkarahisar'ın tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İhsaniye Kaymakamlığınce seyahat acentesi temsilcilerine, Döğer beldesindeki Emre Gölü başta olmak üzere tarihi Frig Vadisi'ndeki Memeç Kayalıkları, Antik Kral Yolu, Aslantaş, Yılantaş ve Ayazini köyündeki kaya mezarları, mağaralar, şapeller ile Meryem Ana Kilisesi tanıtıldı.

Dünyanın 100 farklı ülkesinden 200 seyahat acentesi temsilcisi, Afyonkarahisar'ın tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İhsaniye Kaymakamlığınce seyahat acentesi temsilcilerine, Döğer beldesindeki Emre Gölü başta olmak üzere tarihi Frig Vadisi'ndeki Memeç Kayalıkları, Antik Kral Yolu, Aslantaş, Yılantaş ve Ayazini köyündeki kaya mezarları, mağaralar, şapeller ile Meryem Ana Kilisesi tanıtıldı.