Dünyanın En Büyük Buz Dağı A23a, Bir Ay İçinde Parçalanabilir

Antarktika'daki A23a Buz Dağı Risk Altında!

Ocak ayında kapıldığı girdaptan kurtulan A23a adlı dünyanın en büyük buz dağı, Antarktika’nın kuzeyine doğru sürüklenmeye devam ediyor. Bilim insanları, bu dev buz kütlesinin bir ay içinde parçalanabileceğini öngörüyor.

A23a'nın Tarihi İlerleyişi

Dünyanın en büyük buz dağı olarak bilinen A23a, Ağustos 1986'da Antarktika'daki Filchner-Ronne Buz Sahanlığı'ndan koptu ve yaklaşık 34 yıl boyunca sabit konumda kaldı. Ancak, 2020 yılında okyanus akıntıları etkisiyle hareketlenmeye başladı.

Buz Dağının Yeniden Yolu

A23a, hareketi sırasında bir girdaba kapılarak ocak başından aralık ortasına kadar bu girdabın etrafında döndü. İngiliz Antarktika Araştırmaları Enstitüsü'nden (BAS) Dr. Andrew Meijers, buzdağının şu anda Antarktik Kutup Çevresi Akıntısı içinde bulunduğunu ve kuzeydoğu yönüne doğru hareket ettiğini belirtti. Bu yolculuğun sonunda A23a'nın, Güney Georgia'ya yönelmesi bekleniyor.

Parçalanma Beklentisi

Dr. Meijers, A23a'nın yaklaşık iki hafta önce daha sıcak sulara giriş yaptığını vurgulayarak, yaz mevsiminin başlaması ile okyanus yüzeyindeki ısınmanın buzdağının erime hızını önemli derecede artıracağını dile getirdi. A23a'nın, bir ay içinde Güney Georgia'ya ulaşması ve burada parçalanmasının söz konusu olduğuna dikkat çekti.

Bölgesel Ekosisteme Etkileri

A23a’nın bulunduğu bölgedeki ekosisteme olan katkıları da önemlidir. Meijers, bu buzdağının okyanusun derinliklerinden besin zengini suları yüzeye çıkararak, fitoplankton çoğalmasını teşvik ettiğini belirtti. Ancak, buzdağının çökmesi durumunda penguen ve fok kolonileri için yaşam alanlarını olumsuz etkileyebileceğinin altını çizdi.

Küresel Isınmanın Etkileri

Artan okyanus sıcaklıklarının, Antarktika’daki erimeleri hızlandırdığını ve buzul kopmalarında önemli bir artışa neden olduğunu söyleyen Meijers, iklim krizinin bu durumu etkileyen temel faktör olduğunu ifade etti. Özellikle, son yıllarda yaşanan buz sahanlığı çökmelerinin insan kaynaklı iklim değişikliği ile bağlantılı olduğunu belirtti.