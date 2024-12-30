Dünyanın En Yüksek IQ'suna Sahibinden İlginç Açıklamalar

Dünyada kayıtlara geçen en yüksek IQ puanına sahip olan Kim Younghoon, 276 puan ile çarpıcı bir başarıya imza atmış durumda. Kim, IQ seviyesi yüksek bireylerin eğlence dünyasında yer alan "dedikodu" içerikli haberleri takip etmesinin ruh sağlığına faydalı olduğuna inanıyor.

Kaygı Bozukluğuna Çözüm Olarak Dedikodu

Us Weekly dergisine verdiği mülakatta, pop kültürüne olan sevgisinin kendisi için önemli olduğunu belirten Kim, yüksek IQ'ya sahip birçok kişinin kaygı bozukluğundan muzdarip olduğunu ifade etti. Güney Koreli zihin, eğlence dünyasındaki ünlülerin hayatlarına dair dedikodu içerikli haberlerin, kendi kaygı bozukluğuna da iyi geldiğini dile getirdi.

Ünlülerle Yeni Fikirler Üretmek

Kim, pop kültürü ile bağlantılı kalmanın ve ünlüler hakkında bilgi edinmenin, yeni fikirler üretmesine yardımcı olduğunu vurguladı. Mülakat, “Dünyanın en zeki adamı, IQ seviyesi ne kadar yüksekse dedikodu ihtiyacının o kadar çok olduğuna inanıyor” başlığıyla yayımlandı.

Bu ilginç açıklamalar, yüksek IQ’nun getirdiği endişeleri hafifletmenin yollarını arayanlar için yeni bakış açıları sunabilir.