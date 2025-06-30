Duran Ailesi Orta Asya’da Atalarının İzinde: Göçebe Yolculuğu

Duran Ailesi, İstanbul’daki düzenli hayatlarını geride bırakarak, 'Göçebe' adlı karavanlarıyla Orta Asya turuna çıktı. Uzman psikolog İdil Saliha Duran ve marangoz Burak Duran, 3 yaşındaki oğulları Güneş Kutluhan ile birlikte bu yolculuğa çıkmanın heyecanını yaşıyor. İdil Duran, anne tarafından Kırgızistan asıllı olduğundan, bu seyahatinin ailesinin geçmişine olan bağlılığına büyük bir katkı sağladığını belirtiyor.

Aile, Türkiye’den başlayarak, yaklaşık iki buçuk ayda 16 bin kilometre yol kat etti. Duran ailesi, 1982 model klasik O302 Mercedes otobüslerini üç yılda yaşam alanına dönüştürdü ve geçen yıl Kazakistan'da gerçekleştirilen 5. Dünya Göçebe Oyunları'na katıldılar.

'Oralar nereler' isimli sosyal medya hesapları üzerinden yaşamlarına dair anlık paylaşımlar yapan çift, Azerbaycan'daki sınır kapısının Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve Dünya Etnospor Birliği'nin desteğiyle açıldığını duyurdu.

Burak Duran, yolculuk esnasında karşılaştıkları zorluklara rağmen her anın keyif verici olduğunu vurguladı. “Neşet Ertaş'ın şarkılarını dinleyerek geçtiğimiz bozkırda, düşünmek için saatler harcadık.” diyen Burak, ayrıca Türkistan’da Hoca Ahmet Yesevi Türbesi’ni ziyaret etmenin kendileri için özel bir an olduğunu ifade etti.

İdil Duran ise bu yolculuğun turistik bir seyahat olmadığını, Türk dünyasıyla olan bağlarının güçlendiğini belirtti. “Biz Türkler biriz, özümüz bir.” diyerek, bu bağı sıkça hatırlamanın önemine vurgu yaptı. Kazakistan’daki sıcak karşılamalardan da bahseden Duran, “Karşılama masal gibiydi. Her bölgede üzerimize şekerler atıldı, yemekler sunuldu.” dedi.

Aile, Kırgızistan’da atlarla yaptıkları yolculukla Tanrı Dağları’na doğru ilerleyerek, “boz üy” adlı geleneksel keçe çadırında yerel bir yemek yapma fırsatı buldu. Ancak, zorlayıcı dağ yolları sebebiyle ihtiyaç duydukları yere ulaşmak için 860 kilometre taksiyle yol almak zorunda kaldılar.

Yolculuk sonunda akrabalarıyla buluşan Duran ailesi, sosyal medya üzerinden aldıkları destek ve duygusal geri bildirimlerden son derece etkileyici anılar biriktirdiklerini dile getirdi.

İstanbul'da sürdürdükleri düzenli hayatı geride bırakarak, uzun süredir karavanda yaşayan uzman psikolog İdil Saliha Duran ve marangoz Burak Duran çifti, 3 yaşındaki oğulları Güneş Kutluhan ile "Göçebe" ismini verdikleri karavanlarıyla Orta Asya yolculuğuna çıktı. Anne tarafından Kırgızistan asıllı İdil Duran'ın, yıllar sonra atalarının doğduğu toprakları ve aile büyüklerini görmek istemesi, çiftin bu yolculuğa çıkmasında belirleyici oldu. Duran ailesi, Türkiye'den başlayarak yaklaşık iki buçuk ayda 16 bin kilometre yol kat etti.

İstanbul'da sürdürdükleri düzenli hayatı geride bırakarak, uzun süredir karavanda yaşayan uzman psikolog İdil Saliha Duran ve marangoz Burak Duran çifti, 3 yaşındaki oğulları Güneş Kutluhan ile "Göçebe" ismini verdikleri karavanlarıyla Orta Asya yolculuğuna çıktı. Anne tarafından Kırgızistan asıllı İdil Duran'ın, yıllar sonra atalarının doğduğu toprakları ve aile büyüklerini görmek istemesi, çiftin bu yolculuğa çıkmasında belirleyici oldu. Duran ailesi, Türkiye'den başlayarak yaklaşık iki buçuk ayda 16 bin kilometre yol kat etti.