Duran'dan Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yılında "Malazgirt ruhu" ve "Terörsüz Türkiye" vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 11:51
"Malazgirt ruhu" ve "Terörsüz Türkiye" vurgusu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümünü kutladı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarihin akışını değiştiren, asırlara yön veren ve Anadolu'yu ebedi yurt kılan Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirterek, büyük komutan Sultan Alparslan'ı, kahraman ordusunu ve aziz şehitleri rahmetle, minnetle ve şükranla andı.

"Malazgirt ruhu, Terörsüz Türkiye idealimizin de yol haritalarından biridir. Terörsüz Türkiye hedefi, bu topraklarda kök salan kardeşliğimizin güçlü bir tezahürü olarak ortaya çıkmıştır. Terörsüz Türkiye, çocuklarımız için güven dolu yarınların adıdır. Omuz omuza, gönül gönüle, kardeşçe, daha huzurlu ve daha güçlü bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz."

Duran, Malazgirt Zaferi'nin sadece görkemli bir zafer olmadığını; aynı zamanda birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu bıraktığını vurguladı ve bu ruhun Türkiye'nin istikbali olduğunu ifade etti.

Mesajında, "Asırlara meydan okuyan bu ruh, Türkiye'nin istikbalidir. Bu aziz emaneti yarınlara taşımak, en büyük sorumluluğumuzdur." sözlerine yer veren Duran, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bağımsızlık tutkusunun ve kardeşlik bağlarının nesiller boyu yaşatılacağına ve Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ülkenin her alanda ilerlemesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğine dikkat çekti.

