Duran'dan Tebrik: A Milli Erkek Voleybol Takımı 2025 Dünya Şampiyonası'nda Çeyrek Finalde

Duran'dan Tebrik: A Milli Erkek Voleybol Takımı Çeyrek Finalde

Burhanettin Duran'dan NSosyal paylaşımıyla kutlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2025 Dünya Şampiyonası'ndaki başarısını tebrik etti.

Duran, Filenin Efeleri'nin Hollanda karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetle tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselmesini kutladı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Filenin Efeleri tarih yazdı, tebrikler milli takım. FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihimizde ilk kez çeyrek finale yükselen Filenin Efeleri'ni kutluyor, final yolunda başarılar diliyorum."