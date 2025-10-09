Duşanbe'de Orta Asya-Rusya Zirvesi başladı

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de, Orta Asya-Rusya Zirvesi resmi olarak başladı. Zirveye ev sahipliği yapan Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın davetiyle bölge liderleri bir araya geliyor.

Katılımcı liderler

Bu yıl ikincisi düzenlenen zirveye; Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katılıyor.

Gündem ve hedefler

Zirvede, Orta Asya ülkeleri ile Rusya arasındaki siyasi, diplomatik, ticari, ekonomik, ulaşım, enerji, kültürel ve insani alanlardaki çok yönlü işbirliğinin güçlendirilmesi ele alınacak. Bölgesel işbirliğinin artırılması, dijitalleşme, çevre, lojistik ve yatırım alanlarındaki ilişkilerin derinleştirilmesi de gündemdeki öncelikli konular arasında yer alıyor.

Ayrıca zirvede, Orta Asya ülkeleri ile Rusya arasındaki 5+1 diyaloğunun sürdürülmesi ve çoklu işbirliklerinin derinleştirilmesi konuları gözden geçirilecek. Zirvenin sonunda Orta Asya-Rusya Zirvesi Sonuç Bildirisi ile Ortak Eylem Planı kabul edilmesi planlanıyor.

Arka plan

Rusya, son dönemde diğer büyük devletlerin artan ilgisi karşısında Orta Asya ile ilişkileri geliştirmek için somut adımlar attı. Bu çerçevede, Rusya'nın inisiyatifinde Ekim 2022'de Astana'da ilk Orta Asya-Rusya Zirvesi düzenlenmişti. Orta Asya-Rusya formatında dışişleri bakanları düzeyinde birkaç toplantı yapılırken, liderler zirvesi 3 yıl aradan sonra yeniden toplanıyor.

Zirvenin sonuçları, bölgesel işbirliği ve çok taraflı ilişkilerin geleceği açısından yakından takip edilecek.

