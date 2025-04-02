Duygu Hemşire, Kick Boksta 4. Dünya Şampiyonluğuna Hazırlanıyor

Duygu Hemşire'nin Şampiyonluk Yolculuğu

Kick boksta 3 dünya, 5 Avrupa şampiyonluğu bulunan hemşire Duygu Turan, hastanedeki mesaisinin ardından ringe çıkarak yeni başarılara imza atmayı hedefliyor. İstanbul'da yaşayan 31 yaşındaki Duygu, “Erkek sporu, sen yapamazsın” denilen kick boksta 4. dünya şampiyonluğuna hazırlanıyor ve gençlere ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Küçük Yaşta Başlayan Tutku

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 10 yıldır hemşire olarak görev yapan Turan, çocukluk yıllarında izlediği kick boks maçlarından etkilenerek bu spora ilgi duymaya başladı. Ailesinin başlayan bu isteğe karşı gösterdiği tereddüt, zamanla değişti ve babası, Duygu'yu kick boks salonuna kaydettirdi. Duygu, 15 yaşında başladığı kick boksta 16 yılını geride bırakırken çok sayıda madalya kazandı.

Azmiyle Engelleri Aştı

Duygu, hastalarına şifa sunarken bir yandan da ringdeki tutkusunu yaşıyor. Kick boks kariyerinde elde ettiği 3 dünya, 5 Avrupa şampiyonlukları ile Türk bayrağını gururla dalgalandırdı. Kasım ayında Abu Dabi'de gerçekleşecek turnuva için azimle çalışmaya devam ediyor.

Baba Desteği ve Ailevi Motivasyon

İlk başta kick boksa karşı çıkan babası, zamanla Duygu'nun potansiyelini keşfetti ve onun antrenmana katılmasını destekledi. Duygu, “O süreçte çevremden gelen olumsuz yorumlara rağmen ilerlemeye kararlıydım. Sonunda herkes yaptığım başarıları görünce saygı göstermeye başladı,” dedi.

Geleceğe Dair Hedefler

Duygu Turan, hemşirelik ve kick boksu dengeli bir şekilde yürütmekten mutluluk duyduğunu ifade ederken, “Benim için önemli olan içsel motivasyonum. Ring, rahatladığım ve mutlu olduğum yer.” diyerek sporun hayatındaki önemini vurguladı. Kendi kulübünü açmak ve genç sporculara destek olmak, Duygu’nun büyük hedefleri arasında yer alıyor.

Takım Arkadaşları ve Mentörlük

Milli Takım Kick Boks Antrenörü Süleyman Güvenç, Duygu’nun azmi ve başarısı sayesinde kasım ayındaki şampiyonluk için sürekli çalıştığını söyledi. “Duygu, Türkiye şampiyonu oldu ve gelecek için hedefimiz büyük.” diyerek Duygu’nun şampiyonluğuna inandığını dile getirdi.

Duygu'nun hikayesi, yalnızca bir sporcu olarak değil, aynı zamanda engelleri aşan bir kadın olarak gençlere de ilham kaynağı olmaya devam ediyor.