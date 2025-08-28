DOLAR
Düzce Belediyesi'nden 30 Ağustos'ta Sürpriz Korolu Gösteri

Düzce Belediyesi'nin 30 Ağustos programında Asar Kemer Park'ta açık hava sinemasında öğretmenler korosunun sürpriz performansı büyük beğeni topladı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 22:48
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 22:52
Asar Kemer Park'ta anlamlı kutlama ve sürpriz performans

Düzce Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı programında düzenlenen sürpriz performans, izleyicilerden yoğun beğeni aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Asar Kemer Park'ta açık hava sineması etkinliğinde Büyük Taarruz ve Kurtuluş Savaşı konulu film gösterildi. Etkinlik, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleştirildi ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

Gecede, Güzel Sanatlar Lisesi işbirliğiyle gerçekleştirilen sürpriz performans dikkat çekti. Film başlamadan önce vatandaşların arasına oturtulan Düzce Öğretmenler Korosu solistleri Murat Vural, Burcu Bayrak, Şahin Şengül ve Melih Yavuz Akıncı, dev ekranda Atatürk, Büyük Taarruz ve Kurtuluş Savaşı görüntülerinin yer aldığı video başladıktan sonra sırayla ayağa kalkarak 'Hatıran Yeter' şarkısını seslendirdi.

Solistlerin performansına katılımcılar ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti. O anlarda karşı binadan açılan dev Türk bayrağıyla Asar Kemer Park adeta bir şölen alanına dönüştü.

Etkinlik sırasında kaydedilen bu özel anlar klip haline getirilerek Düzce Belediyesinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı ve büyük beğeni topladı.

