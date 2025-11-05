Düzce Belediyesi'nden Emlak Vergisi Uyarısı: Son Tarih 1 Aralık 2025

Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemelerinde Son Tarih: 1 Aralık 2025

Düzce Belediyesi Gelirler Müdürlüğü, 2025 yılı Emlak, İlan Reklam ve ÇTV vergilerinin ikinci taksit ödemeleri konusunda mükelleflere erken uyarıda bulundu.

Son ödeme günü ve mesai saatleri

Son ödeme tarihi: 1 Aralık 2025 Pazartesi — ödemeler mesai bitimine kadar yapılmalıdır.

Ödemeler hafta içi 08.30 ile 16.30 saatleri arasında veznelerden gerçekleştirilebilir.

Ödeme noktaları ve online seçenek

Vergi ödemeleri şu veznelerden yapılabilir: Cedidiye Mahallesi Celal Kasapoğlu Caddesi üzerinde bulunan belediye binası, Konuralp’te bulunan merkez belediye binası ve Bahçeşehir 3.bölge ek hizmet binasında bulunan vezneler.

Ayrıca 24 saat erişimle ebelediye.duzce.bel.tr üzerinden de ödemeler gerçekleştirilebilmektedir.

Müdürlükten yapılan açıklama

Gelirler Müdürlüğü açıklamasında, 2025 yılı Emlak, İlan Reklam ve ÇTV vergilerinin ikinci taksitlerinin son ödeme günü olan 1 Aralık Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödenmesi gerektiği belirtildi. Vatandaşların mağdur ve cezalı duruma düşmemeleri için ödemelerini belirtilen veznelerden veya online kanaldan yapmaları istendi. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

