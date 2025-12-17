Düzce Belediyesi'nden Kış Bakımı: Ana Arterlerde Ağaç Budama

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kış bakım programı kapsamında kentteki ağaçları budama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmaların hedefi, sürücüler ve yayalar için olası riskleri en aza indirgemek ve kent estetiğini korumak.

Çalışmanın kapsamı ve başlangıç noktası

Ekipler, belirlenen ana arterler üzerinde yer alan ağaçlarda bakım ve temizlik işlemlerini yürütüyor. Budama çalışmalarına Azmimilli Mahallesi Gazhane Caddesi üzerinde bulunan büyük gövdeli ağaçlardan başlanarak devam ediliyor.

Amaç ve beklenen sonuç

Uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen budama ile ağaçların kış mevsimini sorunsuz geçirmesi ve kontrolsüz büyümelerin önlenmesi amaçlanıyor. Yapılan düzenli bakım sayesinde bahar aylarıyla birlikte bitkiler daha sağlıklı ve estetik bir görünüme kavuşacak.

DÜZCE BELEDİYESİ, KIŞ BAKIMLARI KAPSAMINDA AĞAÇLARI BUDAMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR. PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ, BU ÇERÇEVEDE BELİRLENEN ANA ARTERLER ÜZERİNDE BULUNAN AĞAÇLARIN BUDAMASINI GERÇEKLEŞTİRİYOR.