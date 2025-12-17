DOLAR
Düzce Belediyesi'nden Kış Bakımı: Ana Arterlerde Ağaç Budama

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ana arterlerde tehlike oluşturan ağaçları buduyor; çalışmalar Azmimilli Mahallesi Gazhane Caddesi'nden başladı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 09:41
Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kış bakım programı kapsamında kentteki ağaçları budama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmaların hedefi, sürücüler ve yayalar için olası riskleri en aza indirgemek ve kent estetiğini korumak.

Çalışmanın kapsamı ve başlangıç noktası

Ekipler, belirlenen ana arterler üzerinde yer alan ağaçlarda bakım ve temizlik işlemlerini yürütüyor. Budama çalışmalarına Azmimilli Mahallesi Gazhane Caddesi üzerinde bulunan büyük gövdeli ağaçlardan başlanarak devam ediliyor.

Amaç ve beklenen sonuç

Uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen budama ile ağaçların kış mevsimini sorunsuz geçirmesi ve kontrolsüz büyümelerin önlenmesi amaçlanıyor. Yapılan düzenli bakım sayesinde bahar aylarıyla birlikte bitkiler daha sağlıklı ve estetik bir görünüme kavuşacak.

