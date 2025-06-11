Düzce Belediyesinden Temizlik Personeline Bayram Ziyareti: 11 Yaşındaki Çocuğa Teşekkür

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç, Kurban Bayramı'nda mesai yapan temizlik personeline şeker ve gül suyu ikram eden 11 yaşındaki Mustafa Yiğit Karagüllü'yü evinde ziyaret etti.

Uzunmustafa Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Mustafa, bayramın 3. günü evinin önünde temizlik çalışması yürüten Düzce Belediyesi personeline gül suyu ve şeker ikram etti. Bu duygusal anların kaydedildiği görüntüler, sosyal medyada büyük beğeni topladı ve belediye yetkililerinin dikkatini çekti.

Bunun üzerine, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç ve Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli çevre mühendisi Gülbahar Şahin, Karagüllü’nün evini ziyaret ederek ona kitap, hediye ve çiçek takdim etti.

Kılıç, Karagüllü'nün örnek davranışının temizlik işleri personelini çok mutlu ettiğini belirterek, "Herkesin çevreyi temiz tutması gerekiyor. Hele senin gibi bütün çocukların bilinçli olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Karagüllü'nün ailesi de ziyaretten memnuniyetlerini dile getirerek Belediye Başkanı Faruk Özlü’ye ve belediye personeline teşekkür etti.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç (sağda), Kurban Bayramı'nda mesai yapan temizlik personeline şeker ve gül suyu ikram eden 11 yaşındaki Mustafa Yiğit Karagüllü'yü evinde ziyaret etti.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç (sağda), Kurban Bayramı'nda mesai yapan temizlik personeline şeker ve gül suyu ikram eden 11 yaşındaki Mustafa Yiğit Karagüllü'yü evinde ziyaret etti.