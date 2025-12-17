DOLAR
Düzce'de 125 Cami Pırıl Pırıl: 4. Tur Temizlik

Düzce'de Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, talimatla 63 mahallede 125 caminin 4. tur temizlik çalışmalarını tamamladı; çalışmalar mahalle bazında sürecek.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 14:49
DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatları doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekipler, kent genelindeki camilerde kapsamlı temizlik çalışmaları yürütüyor.

4. Turda 125 Cami Temizlendi

Ekipler, bugüne kadar 125 caminin 4. tur temizliklerini tamamladı. Çalışmalar, toplam 63 mahallede bulunan ibadethaneleri kapsıyor ve her camide detaylı bir temizleme programı uygulandı.

Temizlik Kapsamı ve Süreç

Cami temizlik ekibi; şadırvanından duvarlarına, halı döşemelerinden pencerelerine, avizelerinden minberine kadar geniş bir alanı kapsayan kapsamlı temizlik yaptı. Ekipler hazırlıklarını tamamladıktan sonra mahalle bazında çalışmalarına hız kesmeden devam edecek.

