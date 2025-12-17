Düzce'de 125 Cami Pırıl Pırıl: 4. Tur Temizlik

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatları doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekipler, kent genelindeki camilerde kapsamlı temizlik çalışmaları yürütüyor.

4. Turda 125 Cami Temizlendi

Ekipler, bugüne kadar 125 caminin 4. tur temizliklerini tamamladı. Çalışmalar, toplam 63 mahallede bulunan ibadethaneleri kapsıyor ve her camide detaylı bir temizleme programı uygulandı.

Temizlik Kapsamı ve Süreç

Cami temizlik ekibi; şadırvanından duvarlarına, halı döşemelerinden pencerelerine, avizelerinden minberine kadar geniş bir alanı kapsayan kapsamlı temizlik yaptı. Ekipler hazırlıklarını tamamladıktan sonra mahalle bazında çalışmalarına hız kesmeden devam edecek.

