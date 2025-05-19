Düzce'de 150 Motosikletli Gençlik Bayramı'nda Buluştu

Düzce'de Motosiklet Tutkunları Gençlik Bayramı İçin Buluştu

Düzce'de, 150 motosikletli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle bir araya geldi. Motosiklet tutkunları, Düzce Valiliği önünden başlayan turla birlikte şehirdeki doğal güzellikleri keşfetme fırsatı buldu.

Doğal Güzelliklerin Çevresinde Keyifli Tur

Etkinlik, vali Selçuk Aslanın katılımıyla Kuyumcuzade Bulvarı’ndan başlayarak D-100 kara yoluna bağlanarak Gölyaka Kültür Parkı'na ulaştı. Burada kısa bir mola veren motosiklet tutkunları, Efteni Gölü çevresinde dönüş yaparak tekrar Valilik binası önüne geri döndü.

Farkındalık ve Güvenli Sürüş Mesajı

Vali Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu turdan muradımız, hem ilimizin tanıtımına katkı sağlamak hem de İçişleri Bakanlığımızın yeni başlattığı 'Bir Kural Bir Ömür' kampanyası çerçevesinde, hemşehrilerimize farkındalık oluşturmak." dedi.

Aslan, sürücülere dikkatli ve duyarlı araç kullanmaları çağrısında bulunarak, özellikle motosiklet kullanıcılarının kask ve koruyucu ekipmanlar ile yola çıkmaları gerektiğini vurguladı.

Düzce'de 150 motosikletli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla motosiklet turu yaptı. Motosikletlilerin, Gölyaka Kültür Parkı'na gelişi havadan görüntülendi.

Düzce'de 150 motosikletli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla motosiklet turu yaptı. Motosikletlilerin, Gölyaka Kültür Parkı'na gelişi havadan görüntülendi.