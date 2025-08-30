DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.465.234,28 -0,95%

Düzce'de 2 Gündür Kayıp 81 Yaşındaki Kadın Fındık Bahçesinde Sağ Bulundu

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde 2 gündür kayıp olan 81 yaşındaki A.B., Üvezbeli Kersendüzü mevkiindeki fındık bahçesinde sağ bulundu; ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 13:06
Düzce'de 2 Gündür Kayıp 81 Yaşındaki Kadın Fındık Bahçesinde Sağ Bulundu

Düzce'de 2 gündür kayıp yaşlı kadın fındık bahçesinde sağ bulundu

Arama çalışmaları ve bulunma

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde 2 gün önce kaybolan 81 yaşındaki A.B., Üvezbeli Kersendüzü mevkiinde yapılan aramalar sonucu sağ bulundu.

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekipleri ile köylülerin desteğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda, yaşlı kadın evine yaklaşık 300 metre uzaklıktaki fındık bahçesinde bulundu.

Sağlık durumu

Bulunduğunda bitkin olduğu görülen yaşlı kadına sağlık personeli ilk muayenesini yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından A.B. hastaneye götürüldü.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde 2 gün önce kaybolan 81 yaşındaki kadın, fındık bahçesinde sağ...

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde 2 gün önce kaybolan 81 yaşındaki kadın, fındık bahçesinde sağ bulundu. Bitkin olduğu görülen yaşlı kadın, sağlık personelinin ilk muayenesinin ardından hastaneye götürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter
2
Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması
3
Gazze Yakınında Patlama: 7 İsrail Askeri Yaralandı
4
Konya ve Çevre İllerde 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı
5
Düzce'de 2 Gündür Kayıp 81 Yaşındaki Kadın Fındık Bahçesinde Sağ Bulundu
6
30 Ağustos Zafer Bayramı Doğu'da Coşkuyla Kutlandı: Van, Bitlis, Hakkari, Muş
7
Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta