Düzce'de 2 Gündür Kayıp 81 Yaşındaki Kadın Fındık Bahçesinde Sağ Bulundu

Düzce'de 2 gündür kayıp yaşlı kadın fındık bahçesinde sağ bulundu
Arama çalışmaları ve bulunma
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde 2 gün önce kaybolan 81 yaşındaki A.B., Üvezbeli Kersendüzü mevkiinde yapılan aramalar sonucu sağ bulundu.
İhbarın ardından bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekipleri ile köylülerin desteğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda, yaşlı kadın evine yaklaşık 300 metre uzaklıktaki fındık bahçesinde bulundu.
Sağlık durumu
Bulunduğunda bitkin olduğu görülen yaşlı kadına sağlık personeli ilk muayenesini yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından A.B. hastaneye götürüldü.
