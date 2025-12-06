Düzce'de 8 yaşındaki tulumcu Ahmet Semih Toraman büyülüyor

Düzce'de 8 yaşındaki Ahmet Semih Toraman, sipsi ve tulumla Artvin-Rize ezgilerini çalıyor; babası ve arkadaşları tarafından destekleniyor.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 13:23
Düzce'de 8 yaşındaki tulumcu Ahmet Semih Toraman büyülüyor

Düzce'de 8 yaşındaki tulumcu Ahmet Semih Toraman büyülüyor

Genç yetenek sipsiden tuluma yükseliyor

Düzce’de 8 yaşındaki Ahmet Semih Toraman, tuluma olan tutkusu ve çaldığı melodilerle kendine hayran bırakıyor.

Küçük yaşlardan itibaren tulum sesini çok seven Ahmet Semih’in ilgisi gün geçtikçe arttı. Geçtiğimiz yıl oğlunun ısrarlarına dayanamayan baba Nedim Toraman, tulum sanatının ilk basamağı olan sipsiyi alarak oğluna hediye etti. Normalinden kısa sürede sipsiyle melodi çıkaran Ahmet Semih için, babasının arkadaşı tarafından bir tulum hediye edildi.

Kendi imkanlarıyla çalışarak öğrendiği tulumla, Artvin ve Rize yöresine ait ezgileri çalmaya başlayan Semih, kısa sürede dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıl tulum çalmaya başladığını belirten Ahmet Semih Toraman, babası sayesinde tuluma alıştığını söyleyerek gelecekte iyi bir tulum sanatçısı olmak istediğini belirtti.

Nedim Toraman: "Önce bir sipsiyle başladı, biraz zorlandı. Gökhan Alptekin diye bir arkadaşım var tulumcu, o bir tulum hediye etti. İlk zamanlar çok zorlandı, yaklaşık 3 aydır iyi seviyede tulum çalıyor. Düzce’de Gökhan ağabeyini ve Muhammet Bekar ağabeyini çok seviyor, onları takip ediyor"

Nedim Toraman: "Evde çaldırmıyoruz, komşular çok rahatsız oluyor. Arabaya bindiriyorum Konuralp’in sokaklarında çalıyor, tarlada, bağda, bahçede, her yerde çalıyor. Annesiyle kız kardeşi çok bunaldılar ama sabah akşam tulum çalıyoruz"

DÜZCE’DE TULUM SEVGİSİNİN PEŞİNDEN KOŞAN 8 YAŞINDAKİ AHMET SEMİH TORAMAN, ÇALDIĞI MELODİLERLE...

DÜZCE’DE TULUM SEVGİSİNİN PEŞİNDEN KOŞAN 8 YAŞINDAKİ AHMET SEMİH TORAMAN, ÇALDIĞI MELODİLERLE KENDİNE HAYRAN BIRAKIYOR.

DÜZCE’DE TULUM SEVGİSİNİN PEŞİNDEN KOŞAN 8 YAŞINDAKİ AHMET SEMİH TORAMAN, ÇALDIĞI MELODİLERLE...

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Kasım'da bin 50 Şüpheli Gözaltına Alındı
2
İnegöl'de Takla Atan Otomobil: Sürücü Burnu Kanamadan Kurtuldu
3
Gaziantep'te Kanseri Yenen 7 Yaşındaki Melih Tuğra İçin Balonlar Göğe Bırakıldı
4
Bitli’in Adilcevaz’da Tavuk Yüklü Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı
5
Sivas’ta Tarihi Saat Kulesi Aslına Uygun Yeniden İnşa Edildi
6
Nizip’e Yeni Gençlik Merkezi: Prof. Dr. Hüseyin Cahit Tanyol Açıldı
7
Bingöl'de Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Elektrik Direğine Çarptı — 2 Yaralı

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi