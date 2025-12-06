Düzce'de 8 yaşındaki tulumcu Ahmet Semih Toraman büyülüyor

Genç yetenek sipsiden tuluma yükseliyor

Düzce’de 8 yaşındaki Ahmet Semih Toraman, tuluma olan tutkusu ve çaldığı melodilerle kendine hayran bırakıyor.

Küçük yaşlardan itibaren tulum sesini çok seven Ahmet Semih’in ilgisi gün geçtikçe arttı. Geçtiğimiz yıl oğlunun ısrarlarına dayanamayan baba Nedim Toraman, tulum sanatının ilk basamağı olan sipsiyi alarak oğluna hediye etti. Normalinden kısa sürede sipsiyle melodi çıkaran Ahmet Semih için, babasının arkadaşı tarafından bir tulum hediye edildi.

Kendi imkanlarıyla çalışarak öğrendiği tulumla, Artvin ve Rize yöresine ait ezgileri çalmaya başlayan Semih, kısa sürede dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıl tulum çalmaya başladığını belirten Ahmet Semih Toraman, babası sayesinde tuluma alıştığını söyleyerek gelecekte iyi bir tulum sanatçısı olmak istediğini belirtti.

Nedim Toraman: "Önce bir sipsiyle başladı, biraz zorlandı. Gökhan Alptekin diye bir arkadaşım var tulumcu, o bir tulum hediye etti. İlk zamanlar çok zorlandı, yaklaşık 3 aydır iyi seviyede tulum çalıyor. Düzce’de Gökhan ağabeyini ve Muhammet Bekar ağabeyini çok seviyor, onları takip ediyor"

Nedim Toraman: "Evde çaldırmıyoruz, komşular çok rahatsız oluyor. Arabaya bindiriyorum Konuralp’in sokaklarında çalıyor, tarlada, bağda, bahçede, her yerde çalıyor. Annesiyle kız kardeşi çok bunaldılar ama sabah akşam tulum çalıyoruz"

