Sivas’ta Tarihi Saat Kulesi Aslına Uygun Yeniden İnşa Edildi

Açılış ve protokol

Sivas Belediyesi, 1803 yılından itibaren yaklaşık 150 yıl boyunca şehre zamanı bildiren Tarihi Saat Kulesi'ni Sivas Kalesi'nde aslına uygun şekilde yeniden inşa ederek hizmete açtı.

Açılış törenine Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Sivas Vali Yardımcısı İlhami Doğan, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Başkan Uzun'un konuşması

Konuşmasında şehrin önemli bir kültürel mirasının yeniden canlandırıldığını vurgulayan Başkan Uzun, çalışmanın şehre tarihi bir hafıza kazandırdığını belirtti. Uzun sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Çan sesine göre çalışan bir sistemin olduğunu görmekteyiz. Saat yerçekimine göre ayarlanıyor. Yapmış olduğumuz bu çalışmayla birlikte tarihi bir hafızayı şehrimize yeniden kazandırdık"

Saat kulesinin özellikleri ve sergilenen materyaller

Konuşmada, saat kulesinin içinde döneme ait fotoğrafların yer aldığı, bazı şehirlerde II. Abdülhamit döneminin anısına saat kuleleri yapıldığına dair bilgiler aktarıldı. Başkan Uzun şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Birçok şehirde Abdulhamit’in tahta çıkışının 25. Yılında saat kuleleri yapılmış. Tokat, Kayseri gibi birçok şehirde var. Sivas’ta yapılmamış ve bunun nedeni burada var olan saat kulesinden kaynaklanıyor. Bu saat kulesine dijital bir saat koyduk fakat böyle bir şey yoktu. Çan sesine göre çalışan bir sistemin olduğunu görmekteyiz. Saat kulesinin içinde de göreceğiz, arkadaşlarımız düzenlediler o döneme ait fotoğraflara yer verdik."

Başkan Uzun, ayrıca kulenin hemen yanında yer alan ve "çekim ağırlığı" olarak adlandırılan taşın mekanizmadaki işleyişine dikkat çekerek, "Baktığımız zaman saat yerçekimine göre ayarlanıyor. Aşağı düştüğü zaman saatin de ilerlediğini görüyoruz ve sürekli bir ayarlama yapılmış." dedi.

Açılış sonrası ve teşekkür

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek saat kulesinin açılışı gerçekleştirildi. Protokol üyeleri ve vatandaşlar kuleyi gezerek inceledi. Başkan Adem Uzun, Vali Yardımcısı İlhami Doğan’a saat kulesinin minyatürünü hediye etti.

Uzun, emeği geçen ekiplere teşekkür ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncelikle bu çalışmanın gerçekleşmesinde emeği geçen ekip arkadaşlarımın hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Özellikle de plan ve proje müdürümüze ve ekibindeki arkadaşlarıma, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve ekip arkadaşlarıma, herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Bu çalışmamız şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Aynı zamanda da şehre sahip çıktığımızın da net bir göstergesi. İnşallah ilerleyen zamanlarda güzel açılışları hep birlikte gerçekleştireceğiz. Hepinize katılımlarınız için teşekkürlerimi sunuyorum"

