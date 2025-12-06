Acil Tıp Öğrenci Kongresi Erzurum’da Başladı (6-7 Aralık 2025)

Acil Tıp Öğrenci Kongresi Erzurum’da başladı

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) ile Atatürk Üniversitesi ve paydaş üniversitelerden öğrencilerin iş birliğiyle düzenlenen Acil Tıp Öğrenci Kongresi, The Pulse Of The Mountain temasıyla Erzurum’da başladı.

Tarih: 6-7 Aralık 2025

Açılış töreni ve katılımcılar

Kongrenin açılışına; Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, ATUDER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, Atatürk Üniversitesi Acil Tıp ABD Başkanı ve ATUDER Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Çakır, kongre eş başkanları Batuhan Zeki ve Nihat Sönmez ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Kongre eş başkanlarının açılış konuşmalarında etkinliğin bilgi paylaşımı açısından önemli bir platform olduğu vurgulandı ve genç hekim adaylarına yönelik bu tür organizasyonların mesleki gelişime katkısı ifade edildi.

Prof. Dr. Başar Cander, alanın önemine dikkat çekerek Erzurum gibi tarihî ve stratejik bir şehirde, Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen kongrenin acil tıp camiasına değerli kazanımlar sağlayacağını belirtti.

Rektörün değerlendirmesi

Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu konuşmasında acil tıbbın hekimlik mesleğinin en kritik ve zamanla yarışılan alanı olduğunu vurguladı ve gençlerin mesleğe olan adanmışlıklarını erken dönemde gösterdiklerini söyledi. Üniversitenin güçlü altyapısı ve referans gösterilen Acil Tıp Anabilim Dalı ile Türkiye'nin öncü kurumlarından biri olduğu, kongrede edinilecek bilgi ve kurulacak dostlukların meslek hayatına önemli katkı sağlayacağı ifade edildi.

Rektör Hacımüftüoğlu ayrıca Erzurum’un tarihî ve kültürel zenginlikleri sayesinde katılımcıların hem bilimsel hem sosyal açıdan zengin bir kongre deneyimi yaşayacaklarını belirtti.

Erzurum'un sağlık merkezi kimliği

Mehmet Sekmen konuşmasında Erzurum’un bölgesine ve komşu ülkelere kesintisiz ve nitelikli sağlık hizmeti sunan stratejik bir merkez olduğuna dikkat çekti. Modern hastaneler, uzman kadrolar ve gelişmiş tıbbi donanım ile Erzurum'un Doğu Anadolu'nun sağlık üssü haline geldiğini, bu tür kongrelerin şehrin bilim, sağlık ve eğitim kimliğini ulusal ölçekte görünür kıldığını belirtti.

İlk günün bilimsel programı

Kongrenin ilk günü; Resüsitasyon, Travma, Akupunktur, Acilde Başlayan Hayatlar ve Estetik Cerrahide Acil Yaklaşımlar başlıklı oturumlarla devam etti. Her oturumun ardından oturum başkanlarına ve konuşmacılara teşekkür belgeleri takdim edildi.

Resüsitasyon Oturumu Prof. Dr. Başar Cander ve Prof. Dr. Zeynep Çakır'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Travma Oturumu Doç. Dr. Erdal Tekin ve Doç. Dr. Fatma Tortum tarafından yönetildi. Aile Hekimliği, Acil Tıp ve Plastik Cerrahi alanında uzman akademisyenlerin sunumları yer aldı.

Günün sonunda katılımcılar kongre workshop programlarıyla uygulamalı eğitimlere devam etti ve gün boyunca acil tıbbın güncel uygulamaları ile klinik yaklaşımlarına dair bilgi edinme fırsatı buldu.

Kongrenin kapsamı ve hedefi

Acil Tıp Öğrenci Kongresi, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden yüzlerce öğrenciyi Erzurum’da bir araya getirerek bilimsel etkileşim ortamı oluşturdu. Genç hekim adayları, alanın uzman isimleriyle bilgi ve deneyim paylaşma imkânı bulurken kongre iki gün boyunca çeşitli oturumlar ve uygulamalı eğitimlerle devam edecek.

ACİL TIP UZMANLARI DERNEĞİ (ATUDER) İLE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VE PAYDAŞ ÜNİVERSİTELERDEN ÖĞRENCİLERİN İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN ACİL TIP ÖĞRENCİ KONGRESİ, “THE PULSE OF THE MOUNTAİN” TEMASIYLA ERZURUM’DA BAŞLADI.