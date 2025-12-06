Marmaris'te Çamur Rengi Deniz ve Karaya Oturan Tekneler Havadan Görüntülendi

Sağanak ve fırtına etkisi sürüyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2 gündür devam eden sağanak yağış ve fırtına, derelerden denize taşınan yağmur suları nedeniyle kıyıda çamur renkli görünüm oluşturdu. İlçede yağışlar aralıklı olarak sürerken, yollar ve tarlarda yoğun su birikintileri oluştu.

Havadan kayıtlar

Kemeraltı Mahallesi Halk Plajı mevkii, yağmur sularının denizle buluştuğu noktalar arasında öne çıktı. Denizin çamur rengine büründüğü anlar, drone pilotu Resul Bulguroğlu tarafından havadan kaydedildi. Görüntülerde, derelerin denizle birleştiği bölgelerdeki çamur yoğunluğu net biçimde görülüyor.

Karaya oturan gezi tekneleri

Etken fırtına nedeniyle ilçede bulunan Granitsa, Kastabos, Wiseone ve Demir-1 isimli dört gezi teknesi sürüklenerek karaya oturdu. Uzunyalı mevkiinde iskeleye çarparak karaya oturan Demir-1 isimli tekne de hava kayıtlarına yansıdı.

Yetkililer yapılan incelemelerde karaya oturan teknelerin deniz kirliliği oluşturmadığını belirledi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Hava şartları düzeldiğinde teknelerin kaldırılacağı bildirildi.

Vatandaşlara uyarı

İlçe genelinde etkisini sürdüren yağış ve fırtına nedeniyle yetkililer, vatandaşlardan tedbirli ve dikkatli olmalarını istedi.

MUĞLA'NIN MARMARİS İLÇESİNDE 2 GÜNDÜR ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ SONRASINDA DENİZE DÖKÜLEN YAĞMUR SULARI VE FIRTINA SEBEBİYLE İSKELEYE ÇARPARAK KARAYA OTURAN GEZİ TEKNESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.