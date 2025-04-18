DOLAR
38,13 -0,44%
EURO
43,5 -0,25%
ALTIN
4.081,04 -0,55%
BITCOIN
3.225.546,36 0,61%

Düzce'de Ambulansta Beklenen Mucize: 4 Günlük Bebek İstanbul'a Ulaştırıldı

Düzce'de kalp rahatsızlığı olan 4 günlük bebek, ambulans helikopterle İstanbul'a sevk edildi.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 18:56
Düzce'de Ambulansta Beklenen Mucize: 4 Günlük Bebek İstanbul'a Ulaştırıldı

Düzce'de kalp rahatsızlığı yaşayan 4 günlük bir bebek, ambulans helikopterle İstanbul'a transfer edildi. Bebek, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Aort koarktasyonu (kalpten çıkan ana atardamarın daralması) teşhisi ile tedavi görüyordu.

Kardiyovasküler cerrahi gereksinimi nedeniyle hazırlanarak Düzce Üniversitesi Stadı'na iniş yapan ambulans helikopter, acil durumu kritik bir şekilde değerlendirerek İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesini sağladı.

Ambulans helikopterin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde, bebeğin tedavisinin hızlı bir şekilde devam etmesi sağlandı.

Düzce'de kalp rahatsızlığı tespit edilen 4 günlük bebek, ambulans helikopterle İstanbul'a sevk...

Düzce'de kalp rahatsızlığı tespit edilen 4 günlük bebek, ambulans helikopterle İstanbul'a sevk edildi.

Düzce'de kalp rahatsızlığı tespit edilen 4 günlük bebek, ambulans helikopterle İstanbul'a sevk...

Düzce'de kalp rahatsızlığı tespit edilen 4 günlük bebek, ambulans helikopterle İstanbul'a sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

İzmir'de Denizin Üzerinde Yürüyebileceğiniz Gizli Cennet: Çıfıt Adası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Sahte Altın Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı
2
Siirt'te Mehteran Birliği Coşkusu: Turizm Haftası Konseri
3
Emine Erdoğan, TOGEM-DER'in 'Cemre Çarşısı' Açılışına Katıldı
4
Kemer'de 7. Akra Gran Fondo Yarışları Öncesi Renkli Etkinlikler
5
Oktay, Önder'i Hastanede Ziyaret Etti: Birlik Mesajı
6
Manisa'da Zirai Dondan Etkilenen Üzüm Bağları İncelendi
7
Sivas'ta Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

İzmir'de Denizin Üzerinde Yürüyebileceğiniz Gizli Cennet: Çıfıt Adası

TEİAŞ'tan Nisan Ayında 435 Kadrolu Personel Alımı Müjdesi

Karadeniz’den Gelen Sağanak Yağış Uyarısı: Hafta Sonu Hava Durumu

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!