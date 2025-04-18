Düzce'de Ambulansta Beklenen Mucize: 4 Günlük Bebek İstanbul'a Ulaştırıldı

Düzce'de kalp rahatsızlığı yaşayan 4 günlük bir bebek, ambulans helikopterle İstanbul'a transfer edildi. Bebek, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Aort koarktasyonu (kalpten çıkan ana atardamarın daralması) teşhisi ile tedavi görüyordu.

Kardiyovasküler cerrahi gereksinimi nedeniyle hazırlanarak Düzce Üniversitesi Stadı'na iniş yapan ambulans helikopter, acil durumu kritik bir şekilde değerlendirerek İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesini sağladı.

Ambulans helikopterin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde, bebeğin tedavisinin hızlı bir şekilde devam etmesi sağlandı.

Düzce'de kalp rahatsızlığı tespit edilen 4 günlük bebek, ambulans helikopterle İstanbul'a sevk edildi.

Düzce'de kalp rahatsızlığı tespit edilen 4 günlük bebek, ambulans helikopterle İstanbul'a sevk edildi.