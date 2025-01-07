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Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda Sis Etkili, Görüş Mesafesi Düşüyor

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde etkili olan sis, görüş mesafesini önemli ölçüde azalttı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 11:16
Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda Sis Etkili, Görüş Mesafesi Düşüyor

Anadolu Otoyolu'nda Sisin Etkisi Artıyor

Bugün Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde aniden etkili olan sis, sürücülerin görüş mesafesini ciddi şekilde düşürdü. İstanbul ile Ankara arasında önemli bir ulaşım güzergahı olan bu otoyolun Düzce gişeleri, Sinirci ve Beyköy mevkilerinde sis nedeniyle dikkatleri üzerine çekti.

Güvenlik Uyarıları Geliyor

Görüşün ciddi biçimde azaldığı bu bölgede trafik ekipleri, sürücülere aşırı hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda sık sık uyarılarda bulundu. Özellikle Düzce Ovası'nın kuzey ve güney kısımlarında da sisin etkisi görülmekte.

Hava Görüntüleme ile Durum Analizi

Havadan yapılan görüntülemelerde, sisin yoğun olarak hakim olduğu noktalarda trafik akışında bir takım aksamaların yaşandığı gözlemlendi. Sürücülerin dikkatli olması, olası kazaların önüne geçmek adına büyük önem taşıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis, görüş mesafesini düşürdü.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis, görüş mesafesini düşürdü.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis, görüş mesafesini düşürdü.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis, görüş mesafesini düşürdü.

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