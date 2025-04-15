Düzce'de Balıkçılar Bereketli Sezona 'Paydos' Dedi

Düzce'de Balıkçılık Sezonuna Veda

Düzce'nin önemli liman şehirlerinden Akçakoca'da balıkçılar, bereketli geçen sezonun ardından av yasağının başlamasıyla birlikte teknelerine bakım yapmaya başladılar.

“Vira bismillah” diyerek Eylül ayında denize açılan balıkçılar, palamut, hamsi, çinekop, istavrit ve mezgit gibi balık avcılığıyla geçirdikleri dönem sonucunda, sahil kenarındaki teknelerini limana demirleyerek hazırlıklarını sürdürüyor.

Bereketli Sezonun Ardından Bakım Zamanı

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, kazasız bir sezon geçirdikleri için memnun olduklarını ifade etti. Karakaş, yaptıkları balıkçılığın oldukça verimli olduğunu belirterek, “İstavrit, hamsi, palamut ve çinekop avcılığı başarılı geçti. Teknelerimiz bu fırsatlardan faydalandı.” dedi.

Yeni balıkçılık sezonunun Eylül ayında açılacağına değinen Karakaş, bu yılki sezonun “inanılmaz derecede bereketli” geçtiğini söyledi. Ayrıca, palamudun bol olduğu bir sezonda hamsinin de beklenenden fazla avlandığını kaydetti. Bu durum, balıkçı camiasını şaşırttı.

Bolluğun Tezgahlara Yansıması

Karakaş, bu bolluğun pazara da olumlu yansıdığını belirterek, “En pahalı balıklardan olan çinekop bile bolca satıldı” ifadesinde bulundu. Böylece, bereketli av döneminin, yerel balık pazarlarına da hareketlilik getirdiği görülüyor.

Balıkçılar, av yasağı döneminde kıyı ve midye avcılığı ile geçimlerini sürdürecekler. Bu yılki bereketli sezonun ardından, teknelerinin bakımını yaparak yeni sezona hazırlanmaya devam edecekler.

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce Akçakoca'da bereketli bir sezon geçiren balıkçılar, av yasağının başlamasıyla teknelerini bakıma aldı.

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce Akçakoca'da bereketli bir sezon geçiren balıkçılar, av yasağının başlamasıyla teknelerini bakıma aldı.