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Düzce’de bir otobüs önce tıra sonra bariyere çarptı: 17 kişi yaralı

Düzce’de Anadolu Otoyolu’nda bir yolcu otobüsü, önce aynı şeritte giden tıra, sonra da bariyerlere çarptı. Yaşanan kaza nedeniyle 17 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.03.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 16:26
Düzce’de bir otobüs önce tıra sonra bariyere çarptı: 17 kişi yaralı

Düzce’de bir yolcu otobüsü önce tıra, sonrasında da bariyere çarparak kaza yaptı. Yaşanan kaza, Anadolu Otoyolu’nda gerçekleşti. Ankara yönüne doğru giden otobüs kontrolden çıkarak, ilk önce kendisi ile aynı istikamete giden tıra çarptı. Daha sonra sürücü Ahmet I. direksiyon üzerindeki hakimiyetini kaybederek refüjdeki bariyerlere çarptı.

Yaşanan olay sonrasında bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kaza nedeniyle olduğu yerde sıkışan sürücü Ahmet I., itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaşanan kazadan dolayı 2 şoför, 1 muavin ve 14 yolcunun yaralandığı bildirildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı da ifade edildi.

Olayla ilgili ekipler tarafından soruşturma başlatıldı.

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