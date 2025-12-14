Düzce’de Çevreyi Kirletene Ceza ve Temizlik

Olayın Detayları

Düzce Belediyesi ekipleri, çöplerini sokağa bırakan şahsa hem idari ceza uyguladı hem de atıkları temizletti.

Olay, Uzunmustafa Mahallesinde meydana geldi. Bir vatandaş elektrikli araç ile getirdiği çöplerini çöp kovasının yanındaki alana gelişi güzel attı. Kamu düzenini ve çevre temizliğini sağlamak amacıyla harekete geçen belediye ekipleri kısa sürede şahsı tespit etti.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, olayın H.G. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Ekipler tarafından düzenlenen tespit tutanağı, konunun belediye encümenine bildirilmesi amacıyla kayda geçirildi.

Belediye ekiplerinin denetiminde, çevreyi kirlettiği alan şahsa temizlettirildi ve hakkında cezai işlem başlatıldı. Olayın anlatıldığı açıklamada ayrıca, olayın Uzun Mustafa Mahallesinde gerçekleştiği ifade edildi.

Belediyenin Mesajı

Düzce Belediyesi, çevre kirliliğine karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiklerini vurguladı. Yetkililer, benzer olaylara karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini; çevreyi kirletenlere hem cezai işlem uygulanacağını hem de kirlettikleri alanları bizzat temizleteceklerini bildirdi.

