DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.853.594,82 -0,2%

Düzce’de Çevreyi Kirletene Ceza ve Temizlik

Düzce Belediyesi, Uzunmustafa Mahallesi'nde çöplerini sokağa bırakan H.G.'ye ceza kesti ve kirlettiği alanı temizlettirdi. Belediye 'sıfır tolerans' vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 09:34
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 09:34
Düzce’de Çevreyi Kirletene Ceza ve Temizlik

Düzce’de Çevreyi Kirletene Ceza ve Temizlik

Olayın Detayları

Düzce Belediyesi ekipleri, çöplerini sokağa bırakan şahsa hem idari ceza uyguladı hem de atıkları temizletti.

Olay, Uzunmustafa Mahallesinde meydana geldi. Bir vatandaş elektrikli araç ile getirdiği çöplerini çöp kovasının yanındaki alana gelişi güzel attı. Kamu düzenini ve çevre temizliğini sağlamak amacıyla harekete geçen belediye ekipleri kısa sürede şahsı tespit etti.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, olayın H.G. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Ekipler tarafından düzenlenen tespit tutanağı, konunun belediye encümenine bildirilmesi amacıyla kayda geçirildi.

Belediye ekiplerinin denetiminde, çevreyi kirlettiği alan şahsa temizlettirildi ve hakkında cezai işlem başlatıldı. Olayın anlatıldığı açıklamada ayrıca, olayın Uzun Mustafa Mahallesinde gerçekleştiği ifade edildi.

Belediyenin Mesajı

Düzce Belediyesi, çevre kirliliğine karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiklerini vurguladı. Yetkililer, benzer olaylara karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini; çevreyi kirletenlere hem cezai işlem uygulanacağını hem de kirlettikleri alanları bizzat temizleteceklerini bildirdi.

Düzce’de çevreyi kirletene ceza ve temizlik

Düzce’de çevreyi kirletene ceza ve temizlik

İLGİLİ HABERLER

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli Kabuk Değiştiriyor: Dev Projelerle Metro ve Kentsel Dönüşüm
2
Çankırı'nın Yer Altı Tuz Şehri: Astım ve KOAH Hastalarına Şifa
3
Tır Kontrolden Çıktı: Köprübaşı Çarıklar Mahallesi'nde 1 Yaralı
4
Gaziantep'te Aile Sağlık Merkezinde Akupunkturle Ağrıya Çözüm
5
Sivas'ta Yaralı Dağ Keçisi 'Garip' Ailenin Maskotu Oldu
6
ÇEDES Öğrencileri Nasuh Paşa Külliyesi’nde Buluştu
7
Uzmandan Aşı Uyarısı: Evcil Kedi ve Köpekler Zararlı Değil

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama