Düzce'de Çocuk Akademisi Eğitimleri Sürüyor

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'nün Sağlıklı Hayat Merkezi çatısı altında yürüttüğü Çocuk Akademisi eğitimleri, ailelere çocuk gelişimi, sağlıklı yaşam ve koruyucu sağlık konularında rehberlik ediyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 12:47
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:47
Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'nden Çocuk Akademisi Eğitimleri

DÜZCE (İHA)Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, ailelere ve çocuklara yönelik Çocuk Akademisi eğitimlerine devam ediyor.

Program ve İçerik

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde yürütülen eğitim ve danışmanlık hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen programlarda; çocukların sağlıklı gelişimini desteklemeye yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. Ailelere ise çocuk gelişimi, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve koruyucu sağlık hizmetleri konusunda rehberlik ediliyor.

Amaç ve Sürdürülme

Yetkililer, Çocuk Akademisi eğitimleriyle çocukların fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesinin amaçlandığını belirtti. Eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin belirlenen takvim doğrultusunda sürdürüleceği ifade edildi.

