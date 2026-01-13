Mehmet Şimşek: Kasım'da Yıllık Cari Açık 23,2 Milyar Dolar

Ocak-Kasım dönemindeki artışta altın dengesindeki bozulma ön plana çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin cari dengesine ilişkin değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Şimşek, Kasım ayına ait yıllık cari açık verilerini ve dönemselle ilgili beklentileri kamuoyuyla paylaştı.

Şimşek’in paylaşımında yer alan ifadelere göre: "Kasım ayında yıllık cari açık 23,2 milyar dolar gerçekleşti."

Paylaşımda, Ocak-Kasım döneminde görülen artışın kaynaklarına da dikkat çekildi: "Ocak-kasım döneminde yıllık cari açıkta görülen 12,8 milyar dolarlık artışta, özellikle fiyat yükselişi nedeniyle altın dengesindeki 6,4 milyar dolarlık bozulma belirleyici oldu."

Bakan Şimşek, 2025 yılına ilişkin değerlendirmesinde, küresel ticaretteki zorluklara ve altın kaynaklı artışa rağmen ihracatın dirençli yapısı ile turizm gelirlerindeki güçlü performansın cari dengenin sürdürülebilir seviyelerde korunmasını sağladığını vurguladı.

Geleceğe dönük beklentiler hakkında Şimşek şu ifadeleri kullandı: "Sanayi üretimi ve ihracatın teknoloji kompozisyonundaki iyileşmenin yanı sıra, düşük enerji fiyatları, avro/dolar paritesindeki destekleyici görünüm ve attığımız yapısal adımlar sayesinde 2026 yılında da cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 1,5 ile sürdürülebilir seviyelerde kalmasını bekliyoruz."

Şimşek’in açıklaması, cari açığın bileşenlerine ilişkin ayrıntılı nedenlendirme ve önümüzdeki yıllara yönelik tutanak niteliğinde öngörüler içeriyor.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK, "KASIM AYINDA YILLIK CARİ AÇIK 23,2 MİLYAR DOLAR GERÇEKLEŞTİ. OCAK-KASIM DÖNEMİNDE YILLIK CARİ AÇIKTA GÖRÜLEN 12,8 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞTA, ÖZELLİKLE FİYAT YÜKSELİŞİ NEDENİYLE ALTIN DENGESİNDEKİ 6,4 MİLYAR DOLARLIK BOZULMA BELİRLEYİCİ OLDU" DEDİ.