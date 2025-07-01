Düzce'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Düzce'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkusu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlenen tören büyük bir katılımla gerçekleşti. Liman mevkisinde yapılan etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Vali Aslan'dan Tarihi Açıklamalar

Düzce Valisi Selçuk Aslan, mavi vatanın önemli bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı. 1081 yılında Çakabey tarafından kurulan ilk donanmanın Türk deniz tarihinin başlangıcı olarak kabul edildiğini belirten Aslan, "İstanbul Fethi'nde denizlerden gemileri karalara çıkartmış bir geçmişimiz var. Türk denizlerinin savaş tarihindeki başarıları, Akdeniz, Karadeniz ve Ege'yi iç göller haline getiren bir miras yaratmıştır," şeklinde konuştu.

Belediye Başkanından Önemli Mesajlar

Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak da bu özel günde bayramı kutlamanın mutluluğunu paylaştı. Albayrak, kabotaj hakkının yalnızca deniz ticaretiyle ilgili bir yasa değil, aynı zamanda milletin kendi kıyılarında ve kaynaklarıyla var olma azmi olduğunu ifade etti.

Etkinliklerle Dolu Bir Gün

Konuşmaların ardından gençler ve minikler için düzenlenen yüzme yarışması büyük bir heyecanla takip edildi. Yaklaşık 100 sporcunun katıldığı kürek yarışları, Karadeniz'de gerçekleşti. Etkinlikler arasında halat çekme, tekne ve yağlı direkte bayrak kapma yarışları da yer aldı. Özellikle yağlı direk yarışında Hakan Altaş bayrağa yaklaşık yarım saatlik bir mücadelenin ardından ulaştı.

Yarışlarda dereceye girenler, Vali Aslan, Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Albayrak tarafından ödüllendirildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Programda gençler ve minikler kategorisinde yüzme yarışması düzenlendi. Kürek yarışlarında yaklaşık 100 sporcu, Karadeniz'de rakiplerini geçmek için ter döktü.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Programda gençler ve minikler kategorisinde yüzme yarışması düzenlendi. Kürek yarışlarında yaklaşık 100 sporcu, Karadeniz'de rakiplerini geçmek için ter döktü.