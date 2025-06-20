Düzce'de Denizde Boğulma Faciası: Genç Sağlıkçı Hayatını Kaybetti

Düzce'de Boğulma Olayı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, serinlemek amacıyla denize giren Mahsun Yayasit (29), talihsiz bir olay sonucu boğularak hayatını kaybetti. Olay, D-655 Akçakoca- Alaplı bağlantı yolu üzerindeki Akkaya Plajı'nda meydana geldi.

Akıntıya Kapılan Genç Sağlıkçı

Denizde yüzerken akıntıya kapılan Yayasit'in, bir süre kıyıya çıkmadığı fark edildi. Durumu gören vatandaşlar, hemen durumu ekiplere bildirdi.

İhbarın ardından, Sahil Güvenlik, jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinden oluşan kurtarma timleri bölgeye sevk edildi. Dalış yapan ekipler, kaybolduğu yerden yaklaşık 1 kilometre uzakta Yayasit'e ulaştı.

Sağlık Ekibinin Mücadelesi

Ekiplerce denizden çıkarılan Mahsun Yayasit, sağlık personelinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği belirlendi. Yayasit'in, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Akçakoca 112 Acil Sağlık ekibinde görevli bir acil tıp teknikeri (paramedik) olduğu öğrenildi.

Genç sağlıkçının cenazesi, Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Düzce'nin Akçakoca İlçesi'nde serinlemek için denize giren kişi boğularak hayatını kaybetti.

Düzce'nin Akçakoca İlçesi'nde serinlemek için denize giren kişi boğularak hayatını kaybetti.