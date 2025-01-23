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Düzce'de Dereye Devrilen Otomobilden Üzücü Haber: Sürücü Hayatını Kaybetti

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde kontrolden çıkan otomobil dereye devrildi, sürücü İrfan Özkan yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 13:40
Düzce'de Dereye Devrilen Otomobilden Üzücü Haber: Sürücü Hayatını Kaybetti

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde gerçekleşen üzücü bir trafik kazasında, İrfan Özkan idaresindeki 81 AP 225 plakalı otomobil, Hata Mahallesi mevkiinde dereye devrildi.

Olay, otomobilin kontrolden çıkması sonucunda meydana geldi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yapılan kontrollerde sürücü İrfan Özkan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Özkan’ın cenazesi, Gölyaka Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde dereye devrilen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde dereye devrilen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.

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