Düzce'de Eğlence Dolu 'Aile Yılı' Etkinliği

Düzce’de, 2025 Aile Yılı kapsamında gerçekleştirilen "Oryantiring, Ailemle Okuyorum, Ailemle Eğleniyorum" etkinliği, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Anıtpark Meydanı'nda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, katılımcılar zorlu labirent oryantiring parkurunda harita kullanarak finale ulaşmaya çalıştı.

Etkinlikte çocuklar, masa tenisi, bilek güreşi ve diğer sportif aktivitelerle eğlenceli vakit geçirdi. Eğlencenin yanı sıra, Gençlik Merkezi folklor ekibi, yöresel kıyafetleriyle sahne alarak halka açık bir gösteri sundu.

Aile Değerleri ve Etkinlikler Hakkında

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sezgin Küçüktepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı" ilan edilmesiyle ülke genelinde olduğu gibi Düzce’de de çeşitli etkinlikler düzenlendiğini ifade etti. Küçüktepe, "Koruyucu ailelerimiz ve devletimizin şefkatine emanet edilmiş çocuklarımız buradalar. Anne babalarıyla burada olan çocuklarımız da var," diyerek etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Küçüktepe, aile değerlerinin korunması, güçlendirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla bu tür etkinliklere devam edeceklerini belirtti.

Düzce’de, "2025 Aile Yılı" kapsamında, "Oryantiring, Ailemle Okuyorum, Ailemle Eğleniyorum" etkinliği yapıldı. Gençlik Merkezi folklor ekibi, yöresel kıyafetlerini giyerek halk oyunu gösterisi yaptı.

Düzce’de, "2025 Aile Yılı" kapsamında, "Oryantiring, Ailemle Okuyorum, Ailemle Eğleniyorum" etkinliği yapıldı. Gençlik Merkezi folklor ekibi, yöresel kıyafetlerini giyerek halk oyunu gösterisi yaptı.