DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,18 -0,05%
ALTIN
5.899,87 -0,82%
BITCOIN
3.865.050,9 1,1%

Düzce'de Jandarma Devriyesi: Üzerinden Uyuşturucu Çıkan Şahıs Tutuklandı

Düzce'de jandarma devriyesinde yakalanan N.İ'nin üzerinden çeşitli uyuşturucular ele geçirildi; şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 21:40
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 21:40
Düzce'de Jandarma Devriyesi: Üzerinden Uyuşturucu Çıkan Şahıs Tutuklandı

Düzce'de devriye sırasında yakalanan şahısın üzerinden uyuşturucu çıktı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ballıca Köyü'nde yaptıkları devriye esnasında durumundan şüphelenilen N.İ isimli şahsı durdurdu.

Ele geçirilen maddeler

Şahsın üzerinde yapılan aramada; aseton kutu içerisinde yaklaşık 3 mililitre sıvı sentetik kannabinoid, toplam 322 gram sentetik kannabinnoid olduğu değerlendirilen madde, 3 adet payp, 2 gram Metamfetamin ile 1 adet makaron içerisine sıkıştırılmış içime hazır uyuşturucu veya uyarıcı olduğu değerlendirilen madde tespit edilerek ele geçirildi.

Savcılık talimatıyla yürütülen işlemler sonucunda, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DÜZCE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNİN DEVRİYE SIRASINDA DURUMUNDAN ŞÜPHELENEREK DURDURDUĞU...

DÜZCE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNİN DEVRİYE SIRASINDA DURUMUNDAN ŞÜPHELENEREK DURDURDUĞU ŞAHSIN ÜZERİNDEN YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI. ŞAHIS TUTUKLANDI.

DÜZCE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNİN DEVRİYE SIRASINDA DURUMUNDAN ŞÜPHELENEREK DURDURDUĞU...

İLGİLİ HABERLER

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MSB: SDG'nin Zaman Kazanma Çabaları Boşa Çıkıyor — Entegrasyon Tek Çare
2
Cevdet Yılmaz: Terörsüz Türkiye ile Kalıcı Huzur ve Güven
3
Mahmut Arslan: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan sağlıklı asgari ücret çıkmaz
4
Gürcistan’da Yakalanan Cinayet Zanlısı Tutuklandı: Samsun 2023 Vakasında Yeni Gelişme
5
Çamlıdere'de 4 Araç Kundaklandı: O Anlar Güvenlik Kamerasında
6
Şanlıurfa'ya 50 bin metrekarelik Maşuk Kent Parkı
7
Bakan Uraloğlu, Bursa'daki Yangın Bölgesini Havadan İnceledi

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?