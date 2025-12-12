Düzce'de Jandarma Devriyesi: Üzerinden Uyuşturucu Çıkan Şahıs Tutuklandı

Düzce'de devriye sırasında yakalanan şahısın üzerinden uyuşturucu çıktı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ballıca Köyü'nde yaptıkları devriye esnasında durumundan şüphelenilen N.İ isimli şahsı durdurdu.

Ele geçirilen maddeler

Şahsın üzerinde yapılan aramada; aseton kutu içerisinde yaklaşık 3 mililitre sıvı sentetik kannabinoid, toplam 322 gram sentetik kannabinnoid olduğu değerlendirilen madde, 3 adet payp, 2 gram Metamfetamin ile 1 adet makaron içerisine sıkıştırılmış içime hazır uyuşturucu veya uyarıcı olduğu değerlendirilen madde tespit edilerek ele geçirildi.

Savcılık talimatıyla yürütülen işlemler sonucunda, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DÜZCE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNİN DEVRİYE SIRASINDA DURUMUNDAN ŞÜPHELENEREK DURDURDUĞU ŞAHSIN ÜZERİNDEN YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI. ŞAHIS TUTUKLANDI.