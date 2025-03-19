Düzce'de Kaçak Kazı Yapan 3 Şüpheli Yakalandı

Düzce'de açtıkları tünelle kaçak kazı yapan 3 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 12:31
Düzce'de Kaçak Kazı Yapan 3 Şüpheli Yakalandı

Düzce'de Kaçak Kazı Operasyonu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, evde tünel açarak kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla üç şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, İlçe Jandarma Komutanlığı'nın, izinsiz kazı yapıldığını belirlemesinin ardından 2 katlı evde bir operasyon düzenlediği bildirildi.

Çukur ve Tünel Tespit Edildi

Operasyon sırasında, evin içindeki kazı alanında 1 metre genişliğinde ve 10 metre derinliğinde bir çukur yer aldığı ve çukurun devamında 15 metre uzunluğunda bir tünel açıldığı tespit edildi. Bu durum, jandarma ekiplerini harekete geçirdi.

Aramada Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan aramalarda, şüphelilere ait ev ve bahçede çeşitli kazı malzemeleri bulundu. Bunlar arasında 2 merdiven, 2 kazma, 2 çapa, 4 kürek, 2 metre uzunluğunda demir şiş, 30 metre uzatma kablosu, elektrikli vinç, benzinli su pompası, toprak burgu makinesi ve el arabası yer alıyor.

Adli İşlem Başlatıldı

Olayla ilgili olarak yakalanan üç şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı ifade edildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir evde, tünel açarak kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli...

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir evde, tünel açarak kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı. Ev ve bahçesinde yapılan aramada, 2 merdiven, 2 kazma, 2 çapa, 4 kürek, 2 metre uzunluğunda demir şiş, 30 metre uzatma kablosu, elektrikli vinç, benzinli su pompası, toprak burgu makinesi ve el arabası ele geçirildi.

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