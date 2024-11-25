Düzce'de Kar Tatili Coşkusu: Çocuklar Kayak Keyfi Yaşadı!

Düzce'de Kar Tatili Coşkusu

Düzce'de etkili olan kar yağışı, eğitime verilen 1 günlük arayı eğlence dolu bir tatil fırsatına dönüştürdü. Karla kaplanan sokaklar ve yokuşlar, çocukların kaymak için sabırsızlandığı alanlar haline geldi.

Çocukların Kartopu ve Kızak Eğlencesi

Son 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, okulların tatil edilmesine neden oldu. Bu durumu fırsat bilen çocuklar, aileleriyle birlikte yüksek kesimlerdeki karlı alanları keşfe çıktılar. Kalıcı Konutlar bölgesinin yokuşları, çocuklar için kayma pisti oldu.

Yanlarında getirdikleri kızak, naylon, şambrel, mont ve poşetlerle kaymaya başlayan çocuklar, birikmiş kar yığınlarından coşkuyla kayarken aynı zamanda kar topu savaşı da yaptı. Ancak kayarken zaman zaman zor anlar yaşadıklarını da belirtmekte fayda var.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Düzce'de kar yağışı nedeniyle eğitime verilen 1 günlük arayı fırsat bilen çocuklar, aileleriyle birlikte soluğu yüksek kesimlerde aldı. Yaşları 3-15 arasında değişen çocuklar, Kalıcı Konutlar bölgesinin yokuş kısımlarını kayak pisti haline getirdi. Burada yanlarında getirdikleri kızak, naylon, şamyel, mont ve poşetleri kayak malzemesi olarak kullanan çocuklar, tepeden kayarak karın tadını çıkardı.

Düzce'de kar yağışı nedeniyle eğitime verilen 1 günlük arayı fırsat bilen çocuklar, aileleriyle birlikte soluğu yüksek kesimlerde aldı. Yaşları 3-15 arasında değişen çocuklar, Kalıcı Konutlar bölgesinin yokuş kısımlarını kayak pisti haline getirdi. Burada yanlarında getirdikleri kızak, naylon, şamyel, mont ve poşetleri kayak malzemesi olarak kullanan çocuklar, tepeden kayarak karın tadını çıkardı.