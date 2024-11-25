DOLAR
34,59 -0,14%
EURO
36,32 -0,87%
ALTIN
2.937,1 2,29%
BITCOIN
3.295.806,19 1,6%

Düzce'de Kar Tatili Coşkusu: Çocuklar Kayak Keyfi Yaşadı!

Düzce'de kar tatilini fırsata çeviren çocuklar, eğlenceli anlar geçirerek kayak ve kar topu oynadı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 17:13
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 17:13
Düzce'de Kar Tatili Coşkusu: Çocuklar Kayak Keyfi Yaşadı!

Düzce'de Kar Tatili Coşkusu

Düzce'de etkili olan kar yağışı, eğitime verilen 1 günlük arayı eğlence dolu bir tatil fırsatına dönüştürdü. Karla kaplanan sokaklar ve yokuşlar, çocukların kaymak için sabırsızlandığı alanlar haline geldi.

Çocukların Kartopu ve Kızak Eğlencesi

Son 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, okulların tatil edilmesine neden oldu. Bu durumu fırsat bilen çocuklar, aileleriyle birlikte yüksek kesimlerdeki karlı alanları keşfe çıktılar. Kalıcı Konutlar bölgesinin yokuşları, çocuklar için kayma pisti oldu.

Yanlarında getirdikleri kızak, naylon, şambrel, mont ve poşetlerle kaymaya başlayan çocuklar, birikmiş kar yığınlarından coşkuyla kayarken aynı zamanda kar topu savaşı da yaptı. Ancak kayarken zaman zaman zor anlar yaşadıklarını da belirtmekte fayda var.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Düzce'de kar yağışı nedeniyle eğitime verilen 1 günlük arayı fırsat bilen çocuklar, aileleriyle...

Düzce'de kar yağışı nedeniyle eğitime verilen 1 günlük arayı fırsat bilen çocuklar, aileleriyle birlikte soluğu yüksek kesimlerde aldı. Yaşları 3-15 arasında değişen çocuklar, Kalıcı Konutlar bölgesinin yokuş kısımlarını kayak pisti haline getirdi. Burada yanlarında getirdikleri kızak, naylon, şamyel, mont ve poşetleri kayak malzemesi olarak kullanan çocuklar, tepeden kayarak karın tadını çıkardı.

Düzce'de kar yağışı nedeniyle eğitime verilen 1 günlük arayı fırsat bilen çocuklar, aileleriyle...

Düzce'de kar yağışı nedeniyle eğitime verilen 1 günlük arayı fırsat bilen çocuklar, aileleriyle birlikte soluğu yüksek kesimlerde aldı. Yaşları 3-15 arasında değişen çocuklar, Kalıcı Konutlar bölgesinin yokuş kısımlarını kayak pisti haline getirdi. Burada yanlarında getirdikleri kızak, naylon, şamyel, mont ve poşetleri kayak malzemesi olarak kullanan çocuklar, tepeden kayarak karın tadını çıkardı.

İLGİLİ HABERLER

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti'den Genel Sağlık Sigortası Düzenlemeleri İçeren Kanun Teklifi
2
Eskişehir'de Motosiklet Kazası: 75 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
3
TİKA, Pakistan'da Üçüncü Arama Kurtarma Eğitimini Gerçekleştirdi
4
Ordu ve Gümüşhane'de Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
5
Amasya'da 'Mor Mendil ve Ayakkabılı' Protesto ile Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekildi
6
Kastamonu'da Yavru Baykuş Kurtarıldı: DKMP'ye Teslim Edildi
7
Bursa'da Kaza: Anne ve Oğlu Yaralandı

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı