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Düzce'de 'Kissamu' Projesinin Kapanış Etkinliği Coşkuyla Gerçekleşti

Düzce'de, 'Kissamu' eğitim projesinin kapanış etkinliği düzenlendi, ünlü sporcu Yusuf Dikeç de katıldı.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 17:35
Düzce'de 'Kissamu' Projesinin Kapanış Etkinliği Coşkuyla Gerçekleşti

Düzce'de, 'Kissamu' adı altında hayata geçirilen eğitim projesinin yıl sonu kapanış etkinliği, Anıtpark Meydanı'nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Proje Geliştirme Birimi tarafından düzenlenen bu etkinlik, kitap, sanat, spor ve müzik kavramlarını içeren projeyi temsil ediyor.

Etkinliğe katılan Yusuf Dikeç, 2024 Paris Olimpiyatları'nda gümüş, Hırvatistan'daki Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda ise 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanmış milli bir sporcu olarak yer aldı. Dikeç, gençlere yönelik yaptığı konuşmada, ülkenin geleceğine dair önemli mesajlar verdi.

Kapanış programında, 81 okuldan yaklaşık 4 bin öğrenci yer aldı ve yıl boyunca hazırlanan sanatsal eserler ile el becerisiyle yapılan ürünler sergilendi. Ayrıca halk oyunları gösterileri düzenlendi ve geleneksel oyunlar oynandı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, projenin öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sağladığını belirterek, "Bu proje, evlatlarımıza okuma alışkanlığını pekiştirmek, sanatsa daha fazla ilgilenmelerine vesile olmak için anlamlı bir rehberlik sağlıyor" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın da, müfredat değişikliği sürecine değinerek, "Kissamu, teoride kalan bir fikri pratiğe dönüştüren etkinliklerle sahada hayata geçirilmiş bir projedir" ifadelerini kullandı.

Proje koordinatörü Pınar Aslan, projenin öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarını geliştirme, özgüven kazandırma, dijital bağımlılığı azaltma ve sosyal becerilerini artırma konularında somut faydalar sağladığını vurguladı.

Etkinliğe kurum müdürleri, öğrenciler ve veliler de katıldı, bu da projenin topluluk üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.

Düzce'de hayata geçirilen eğitim projesi "Kissamu"nun sene sonu kapanış programı yapıldı....

Düzce'de hayata geçirilen eğitim projesi "Kissamu"nun sene sonu kapanış programı yapıldı. Programa, Düzce Valisi Selçuk Aslan (solda), 2024 Paris Olimpiyatları'nda gümüş, Hırvatistan'daki Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda ise 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanan milli sporcu Yusuf Dikeç (ortada) ve Proje koordinatörü Pınar Aslan (sağda) da katıldı. Vali Aslan, Dikeç ve Aslan, 'Yusuf Dikeç pozu' verdi.

Düzce'de hayata geçirilen eğitim projesi "Kissamu"nun sene sonu kapanış programı yapıldı....

Düzce'de hayata geçirilen eğitim projesi "Kissamu"nun sene sonu kapanış programı yapıldı. Programa, Düzce Valisi Selçuk Aslan (solda), 2024 Paris Olimpiyatları'nda gümüş, Hırvatistan'daki Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda ise 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanan milli sporcu Yusuf Dikeç (ortada) ve Proje koordinatörü Pınar Aslan (sağda) da katıldı. Vali Aslan, Dikeç ve Aslan, 'Yusuf Dikeç pozu' verdi.

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