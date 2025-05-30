Düzce'de Konuralp Pirincinin Ekim Töreni Gerçekleştirildi

Düzce'de, coğrafi işaretli Konuralp pirincinin ekimi gerçekleştirildi. Törende konuşan Vali Selçuk Aslan, bu pirincin kentin en kıymetli tarım ürünlerinden biri olduğunu vurguladı.

Vali Aslan, valilik bünyesinde yürütülen projelerle tarımsal üretimin canlandığını belirterek, "Osmanlı saray mutfağının vazgeçilmezi olarak bilinen çeltiğin ekimini yapıyoruz. Gelişen ekonomik şartlar ve aşırı derecede fındığa yönelmemiz, Konuralp pirincinin ekim alanının azalmasına sebep olmuştu. Son yıllarda Valiliğimiz, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ile birlikte hem ekili alan hem de rekolte konusunda destek vermeye çalışıyoruz," dedi.

Aslan, çeltik ekim alanlarının ve üretici sayısının yıllar içerisinde arttığını da dile getirerek, "Geçen yıl 70 çiftçimiz çeltik üretimi yaparken, bu yıl sayı 84'e ulaştı. Çeltik ekim alanımızda geçen yıla göre yüzde 18'lik bir artış var. Üretici sayımız ise yüzde 22 yükseldi. Kamusal desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Tarım arazilerinin korunmasına yönelik ciddi bir tutum sergilendiğinin altını çizen Aslan, "Düzce'de tarım arazilerinin tarım dışında kullanıma açılmasına asla sıcak bakmıyoruz. Yeni üretim tekniklerini deniyoruz. Bu dönem başlattığımız damlama sulama sistemleri ile ileriki yıllarda hem arazilerimizin hem de üreticilerimizin sayısının artmasını hedefliyoruz," şeklinde konuştu.

Törenin ardından, bölgede geçen yıl deneme süreci tamamlanan dron ile çeltik ekimi gerçekleştirildi. Vali Aslan ve protokol üyeleri, geleneksel yöntemle tohumları sulak arazide toprakla buluşturdu.

Düzce'de, coğrafi işaretli Konuralp pirincinin ekimi gerçekleştirildi. Ekim törenine Düzce Valisi Selçuk Aslan da (sol 3) katılıp toprağa tohum attı.

Düzce'de, coğrafi işaretli Konuralp pirincinin ekimi gerçekleştirildi. Ekim törenine Düzce Valisi Selçuk Aslan da (sol 3) katılıp toprağa tohum attı.