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Düzce'de Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 7 Yaralı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bir otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 15:41
Düzce'de Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 7 Yaralı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza sonucunda 7 kişi yaralandı. Kazanın geçtiğimiz günlerde Karaçalı mevkisinde meydana geldiği bildirildi.

D-100 kara yoluna bağlanan yan yoldaki kavşakta yaşanan kazada, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 81 FH 389 plakalı otomobil ile 06 EMT 575 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazadan etkilenen araçlarda bulunan N.T., Ö.D., T.T., E.Z., K.K., K.K. ve Z.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine ulaşan ambulanslarla Düzce'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayın anı ise, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kaza ile ilgili detaylar ve soruşturma devam ediyor.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı....

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı....

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

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