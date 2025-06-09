Düzce'de Polis Motosikletine Otomobil Çarpması: 2 Yaralı

Düzce'de meydana gelen kazada, bir otomobil ile polis motosikletinin çarpışması sonucu 2 polis memuru yaralandı.

Olay, Düzce kent merkezinden Öztürkler Kavşağı'na seyreden Y.E.U. idaresindeki 81 AAE 695 plakalı otomobilin, şerit değiştirme yasağı bulunan bir bölgede sola dönüş yapmasıyla gerçekleşti. Bu sırada, 81 A 4864 plakalı polis motosikletiyle çarpıştı.

Kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet üzerindeki polis memurları H.D. ve O.A., ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Düzce’de otomobil ile polis motosikletinin çarpışması sonucu 2 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Düzce’de otomobil ile polis motosikletinin çarpışması sonucu 2 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.