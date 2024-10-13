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Düzce'de Sağanak Yağış ve Kuvvetli Rüzgar Yaşamı Olumsuz Etkiledi

Düzce'de etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar, birçok noktada su birikintileri ve ağaç devrilmelerine neden oldu.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 00:10
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 00:19
Düzce'de Sağanak Yağış ve Kuvvetli Rüzgar Yaşamı Olumsuz Etkiledi

Düzce'de Sağanak Yağış ve Rüzgarın Etkileri

Düzce, akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış ve şiddetli rüzgarla sarsıldı. Bu olumsuz hava koşulları, kentin çeşitli bölgelerinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Yollarda Su Birikintileri Oluştu

Söz konusu yağışlar, D-100 kara yolu, Kuzey Çevre Yolu ve D-655 Batı Karadeniz Bağlantı yolu üzerinde sürücülere zor anlar yaşattı. Araç sahipleri, bu yollar üzerinde dikkatli ve yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Pekintaş Mevkiindeki Alt Geçit Su Bastı

D-100 kara yolundaki Pekintaş mevkisinde bulunan alt geçit, şiddetli yağış sonucunda suyla doldu. Düzce Belediyesi'ne bağlı ekipler, suyun birikmesini önlemek için uyarılara geçerek alt geçitteki mazgallarda temizlik çalışmalarına başladı.

Küçük Sanayi Sitesi'nde Sorunlar Yaşandı

Küçük Sanayi Sitesi'nin bazı bölgelerinde de sağanak sonrası su birikintileri meydana gelirken, bu durum iş yerlerini de etkilemiş durumda.

Ağaç Devrilmesi Olayları

Çamköy Bağlantı Yolu kenarında kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, devrilen ağaç parçalarının temizliği için hızlı bir şekilde müdahale etti.

Düzce'de sağanak ve kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde bir anda...

Düzce'de sağanak ve kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde bir anda bastıran sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Düzce'de sağanak ve kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde bir anda...

Düzce'de sağanak ve kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde bir anda bastıran sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Düzce'de sağanak ve kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde bir anda...

Düzce'de sağanak ve kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde bir anda bastıran sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Düzce'de sağanak ve kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde bir anda...

Düzce'de sağanak ve kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde bir anda bastıran sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Düzce'de sağanak ve kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde bir anda...

Düzce'de sağanak ve kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde bir anda bastıran sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Düzce'de sağanak ve kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde bir anda...

Düzce'de sağanak ve kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde bir anda bastıran sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

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