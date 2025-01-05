Düzce'de Sarıkamış Şehitleri Anısına Yürüyüş Düzenlendi

Düzce'de Sarıkamış Şehitlerine Saygı Yürüyüşü

Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı dolayısıyla Topuk Yaylası'nda anlamlı bir yürüyüş düzenlendi. Düzce Valiliği koordinesinde ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar yaklaşık 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı açarak, Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Göleti çevresinde yürüdü.

Etkinlikte Şehitler Anıldı

Yürüyüş esnasında şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Düzce Valisi Selçuk Aslan, programda yaptığı konuşmada, Sarıkamış'ın tarihin hüzünlü sayfalarından birini oluşturduğunu ifade ederek, şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ise, Allahuekber Dağları'nda soğuktan donarak şehit olan 90 bin vatan kahramanı'nın hatıralarını yad ettiklerini belirtti. Yazıcı, bu etkinliğin gençliğin şühedanın izinde olduğunu göstermek açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kültürel Etkinlikler ve Katılımcılar

İlahilerin seslendirildiği ve Sarıkamış konulu şiirlerin okunduğu programa; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, Belediye Başkan Yardımcısı Burak Coşkun, İl Müftüsü Osman Aydın, kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Düzce'de, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı dolayısıyla Topuk Yaylası'nda yürüyüş yapıldı. Düzce Valiliği koordinesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte yaklaşık 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

Düzce'de, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı dolayısıyla Topuk Yaylası'nda yürüyüş yapıldı. Düzce Valiliği koordinesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte yaklaşık 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.